logo
Русский Українська

BTC/USD

50115.87

ETH/USD

3785.87

LTC/USD

185.78

USD/UAH

27.15

EUR/UAH

32.20

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
business

Бизнес по-украински
ministr

Политика по-украински
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события Не только одни уколы: Pfizer готовится выпускать таблетки от коронавируса
commentss НОВОСТИ Все новости

Не только одни уколы: Pfizer готовится выпускать таблетки от коронавируса

Испытания будут проводиться на 1140 взрослых, которым не нужна госпитализация

сегодня, 16:20
Автор:

Кравцев Сергей

Фармацевтическая компания Pfizer анонсировала финальную стадию испытаний на людях таблеток от коронавируса. Пероральный препарат будут принимать пациенты с симптомами коронавируса. Как передает издание "Комментарии", по информации Reuters, в исследованиях примут участие 1140 взрослых, которые имеют симптомы заболевания коронавирусом, но при этом не нуждаются в госпитализации.

Не только одни уколы: Pfizer готовится выпускать таблетки от коронавируса

Pfizer протестирует таблетки от коронавируса на людях Фото REUTERS

Если испытания пройдут успешно, то вскоре в продаже могут появится таблетки PF-07321332, которые будет рекомендоваться принимать, когда человек почувствовал первые симптомы заражения COVID-19.

Главная задача препарата – блокировать размножение COVID-19, что точно предотвратит тяжелую стадию заболевания. Изначально таблетки будут использоваться в экстренных случаях и только, если будет доказан их эффект и безопасность – поступят в продажу. На сегодняшний день в США получил одобрение лишь Ремдесивир, который вводят пациентам внутривенно для лечения COVID-19.

Также читайте на "Комментариях" — ученые приблизились к завершающей стадии инактивированной вакцины от коронавирусной инфекции TURKOVAC. Власти Турции уверяют, если испытания пройдут успешно, и вакцина не будет уступать другим вакцинам ведущих производителей. То уже к концу этого года массовая вакцинация TURKOVAC может начаться в Турции. 

Читайте на "Комментариях" — власти Италии ждут до 15 сентября, прежде, чем объявить о массовой вакцинации внутри страны. Обязательная вакцинация от коронавируса коснется всех, если за оставшееся время не получат прививки минимум 80% итальянцев.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/pfizer-starts-dosing-patients-oral-covid-19-drug-trial-2021-09-01/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ