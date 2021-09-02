Не только одни уколы: Pfizer готовится выпускать таблетки от коронавируса

Фармацевтическая компания Pfizer анонсировала финальную стадию испытаний на людях таблеток от коронавируса. Пероральный препарат будут принимать пациенты с симптомами коронавируса. Как передает издание "Комментарии", по информации Reuters, в исследованиях примут участие 1140 взрослых, которые имеют симптомы заболевания коронавирусом, но при этом не нуждаются в госпитализации.

Pfizer протестирует таблетки от коронавируса на людях Фото REUTERS

Если испытания пройдут успешно, то вскоре в продаже могут появится таблетки PF-07321332, которые будет рекомендоваться принимать, когда человек почувствовал первые симптомы заражения COVID-19.

Главная задача препарата – блокировать размножение COVID-19, что точно предотвратит тяжелую стадию заболевания. Изначально таблетки будут использоваться в экстренных случаях и только, если будет доказан их эффект и безопасность – поступят в продажу. На сегодняшний день в США получил одобрение лишь Ремдесивир, который вводят пациентам внутривенно для лечения COVID-19.

Также читайте на "Комментариях" — ученые приблизились к завершающей стадии инактивированной вакцины от коронавирусной инфекции TURKOVAC. Власти Турции уверяют, если испытания пройдут успешно, и вакцина не будет уступать другим вакцинам ведущих производителей. То уже к концу этого года массовая вакцинация TURKOVAC может начаться в Турции.

Читайте на "Комментариях" — власти Италии ждут до 15 сентября, прежде, чем объявить о массовой вакцинации внутри страны. Обязательная вакцинация от коронавируса коснется всех, если за оставшееся время не получат прививки минимум 80% итальянцев.

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