Не только газ и нефть: за что Запад до сих пор платит РФ сотни миллионов долларов

Западные фирмы продолжают покупать российский титан на сотни миллионов долларов у российской компании, которая имеет глубокие связи с оборонной промышленностью страны после вторжения в Украину в 2022 году. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Washington Post", со ссылкой на обзор данных российского экспорта.

Российский титан. Фото из открытых источников

Отмечается, что Запад остается зависимым от России в отношении определенных товаров, несмотря на обещания разорвать экономические связи с Москвой. В случае с титаном эта зависимость вызывает беспокойство относительно безопасности, говорят промышленные и оборонные аналитики, поскольку металл является жизненно важным в производстве как коммерческих, так и военных самолетов.

"Россия может перекрыть поток этих... материалов и оставить без них критически важные для национальной обороны и гражданской авиации компании", – сказал директор по исследованиям ImportGenius Уильям Джордж.

В материале говорится, что после более чем двух лет войны в Украине Россия продолжает экспортировать нефть и газ, а российские фирмы все еще могут продавать все, начиная от алмазов и заканчивая ураном, потому что Запад хочет получить товары и позволяет избегать санкций.

Интересно, что титановая компания "ВСМПО-АВИСМА" не попала под санкции США и ЕС, несмотря на то, что она частично принадлежит подсанкционному оборонному конгломерату "Ростех". По словам журналистов, в 2022 году ВСМПО экспортировало примерно 15 тыс. тонн титана на сумму 370 млн долларов, причем подавляющее большинство из них было отправлено в западные страны, в частности, Германию, Францию, США и Британию. ВСМПО, который, по сути, является монополистом в России, экспортировал титана по меньшей мере на 345 миллионов долларов в 2023 году.

В статье указано, что Украина – единственная страна, которая ввела санкции против российской компании. В сентябре Министерство торговли США ввело экспортный контроль над ВСПМО. Однако этот контроль запрещает экспорт товаров для компании в Россию, а не ее титана в Соединенные Штаты.

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