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Не только газ и нефть: за что Запад до сих пор платит РФ сотни миллионов долларов

По информации WP, Запад зависит от российского титана, важного для "оборонки" и авиации

сегодня, 17:15
Автор:
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Кравцев Сергей
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Западные фирмы продолжают покупать российский титан на сотни миллионов долларов у российской компании, которая имеет глубокие связи с оборонной промышленностью страны после вторжения в Украину в 2022 году. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Washington Post", со ссылкой на обзор данных российского экспорта.

Не только газ и нефть: за что Запад до сих пор платит РФ сотни миллионов долларов

Российский титан. Фото из открытых источников

Отмечается, что Запад остается зависимым от России в отношении определенных товаров, несмотря на обещания разорвать экономические связи с Москвой. В случае с титаном эта зависимость вызывает беспокойство относительно безопасности, говорят промышленные и оборонные аналитики, поскольку металл является жизненно важным в производстве как коммерческих, так и военных самолетов.

"Россия может перекрыть поток этих... материалов и оставить без них критически важные для национальной обороны и гражданской авиации компании", – сказал директор по исследованиям ImportGenius Уильям Джордж.

В материале говорится, что после более чем двух лет войны в Украине Россия продолжает экспортировать нефть и газ, а российские фирмы все еще могут продавать все, начиная от алмазов и заканчивая ураном, потому что Запад хочет получить товары и позволяет избегать санкций.

Интересно, что титановая компания "ВСМПО-АВИСМА" не попала под санкции США и ЕС, несмотря на то, что она частично принадлежит подсанкционному оборонному конгломерату "Ростех". По словам журналистов, в 2022 году ВСМПО экспортировало примерно 15 тыс. тонн титана на сумму 370 млн долларов, причем подавляющее большинство из них было отправлено в западные страны, в частности, Германию, Францию, США и Британию. ВСМПО, который, по сути, является монополистом в России, экспортировал титана по меньшей мере на 345 миллионов долларов в 2023 году.

В статье указано, что Украина – единственная страна, которая ввела санкции против российской компании. В сентябре Министерство торговли США ввело экспортный контроль над ВСПМО. Однако этот контроль запрещает экспорт товаров для компании в Россию, а не ее титана в Соединенные Штаты.

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Источник: https://www.washingtonpost.com/world/2024/03/21/russia-titanium-exports-sanctions/
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