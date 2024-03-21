Это выглядит более, чем странно: у Зеленского рассказали об обиде на союзников

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Спустя больше, чем два года после начала полномасштабного вторжения России в Украину западные союзники Киева все еще пытаются действовать в обоих направлениях, даже несмотря на то, что Москва готовится к длительной войне на истощение. Такое поведение некоторых партнеров Киеву понять очень сложно. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, пишет "Politico".
Михаил Подоляк. Фото - сайт Офиса президента Украины
По его словам, европейские страны продолжают торговать с Россией, даже несмотря на то, что боевые действия затягиваются.
Михаил Подоляк признался, что поведение некоторых союзников для него кажется более, чем странным.
Он добавил, Россия заинтересована в длительной войне и в том, чтобы страны Запада "устали" и сказали: "Все, давайте искать какое-то компромиссное решение".
Также Михаил Подоляк выразил разочарование по поводу неторопливости Запада с поставками артиллерийских снарядов.
По его словам, он все еще "с оптимизмом" смотрит на позицию США, несмотря на бушующие политические баталии, рассчитывая на то, что американские законодатели в конечном итоге поймут, что поддержка Украины имеет важное значение.
Читайте также на портале "Комментарии" — Зеленский назвал вопрос жизни и смерти для демократического мира.
Обсуждения
Новости
Ігор
сегодня, 11:25
А ще сонце на них світить! Що там з юдейським Богом що він там собі думає? Мало нам що сім з половиною мільярдів проти нас що США і Європа відвертається все більше від нас та ще і Бог юдейців попам якого ми срібняки несемо, перейшов на сторону ворога.