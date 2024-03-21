Это выглядит более, чем странно: у Зеленского рассказали об обиде на союзников

Спустя больше, чем два года после начала полномасштабного вторжения России в Украину западные союзники Киева все еще пытаются действовать в обоих направлениях, даже несмотря на то, что Москва готовится к длительной войне на истощение. Такое поведение некоторых партнеров Киеву понять очень сложно. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, пишет "Politico".

Михаил Подоляк. Фото - сайт Офиса президента Украины

"С одной стороны, вы союзник и должны помочь Украине в войне. С другой — пытаетесь защитить свой рынок протекционистским путем", – заявил Михаил Подоляк.

По его словам, европейские страны продолжают торговать с Россией, даже несмотря на то, что боевые действия затягиваются.

Михаил Подоляк признался, что поведение некоторых союзников для него кажется более, чем странным.

"Вы одновременно финансируете оборону Украины, которая защищается от России. Ваши компании финансируют российский федеральный бюджет, 42% которого идет непосредственно на войну. Итак, вы находитесь и здесь, и там одновременно", – заявил Подоляк.

Он добавил, Россия заинтересована в длительной войне и в том, чтобы страны Запада "устали" и сказали: "Все, давайте искать какое-то компромиссное решение".

"Но компромиссного решения в этой войне нет", — сказал советник.

Также Михаил Подоляк выразил разочарование по поводу неторопливости Запада с поставками артиллерийских снарядов.

По его словам, он все еще "с оптимизмом" смотрит на позицию США, несмотря на бушующие политические баталии, рассчитывая на то, что американские законодатели в конечном итоге поймут, что поддержка Украины имеет важное значение.

"Инвестиции в Украину – это инвестиции в репутацию Америки, в ее доминирование, в ее право устанавливать глобальные правила и следить за тем, чтобы они не нарушались", — сказал он.

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