Не только борщ: Клопотенко назвал украинское блюдо, которое может быть следующим в списке ЮНЕСКО

Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко считает, что сырники могут стать следующим блюдом от Украины, которое может оказаться в списке нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Youtube-канал "комик+историк".

Украинский повар Евгений Клопотенко. Фото из открытых источников

Украинский комик Феликс Редька и историк Евгений Мурза пригласили в свой проект "комик+историк" популярного шеф-повара Евгения Клопотенко. Во время разговора повар назвал украинское блюдо, которое может попасть в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО Украины.

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"Сырники. Единственное блюдо, которое я сейчас вижу – это сырники", — говорит Клопотенко.

Украинский повар объясняет, что в Европе никто не знает, что такое сырники.

"В Европе не едят котлету из кисломолочного сыра. Никто не берет кисломолочный сыр и не жарит. Это только мы. Никто не знает, что такое сырники. Их нужно популяризировать", – говорит Клопотенко.

Напомним, что в 2022 году Межправительственный комитет по охране нематериального культурного наследия внес украинский борщ в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Это первое блюдо украинской кухни, которое попало в этот список. Министр культуры Украины Алексей Ткаченко назвал победой в "борщовой войне". Ткаченко поблагодарил повара Евгения Клопотенко и исследовательницу украинской культуры Марину Саботюк за популяризацию украинского блюда.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские туристы вошли в украинский ресторан. Они не ожидали такого ответа от персонала заведения.

Также "Комментарии" писали об украинском борще, который попал в рейтинг 100 лучших супов мира.