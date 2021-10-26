Не тех вакцинируем – смертность растет: инфекционист Голубовская указала на важную проблему в Украине

Украина в вопросе вакцинации допускает серьезную ошибку. Ведь в основном активно вакцинируются люди, которые не входят в группу риска и способны перенести заболевание коронавирусом без осложнений. При этом инфекционные стационары переполнены именно людьми из группы риска. Как информирует издание "Комментарии", об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявила доктор медицинских наук, инфекционист Ольга Голубовская.

Вакцинация. Фото УНИАН

К группе риска относятся люди преклонного возраста или люди, имеющие сопутствующие заболевания. Ольга Голубовская назвала провалом вакцинацию не тех украинцев, которых действительно нужно защищать от коронавируса. В основном вакцинируются те люди, которым до 40 лет.

Инфекционист отметила, статистика показывает, что в основном тяжело переносят болезнь люди из группы риска. Именно они чаще всего оказываются на больничной койке. И вот на сегодняшний день в этой группе риска меньше всего процент вакцинации. Ольга Голубовская считает, что не нужно пенять на то, что у нас люди глупые или безответственные. Просто нужно правильно вести объяснительную работу.

Кроме того, по словам специалиста, вакцинация в Украине неверно организована и грозит ухудшением эпидемиологической ситуации. По прогнозу медика, через 2-3 недели эпидемия может достичь своего пика. Ухудшить ситуацию с заболеваемостью может чрезмерное скопление люди в пунктах вакцинации в закрытых помещениях.

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