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Не тех вакцинируем – смертность растет: инфекционист Голубовская указала на важную проблему в Украине

Ольга Голубовская раскритиковала COVID-вакцинацию в Украине

сегодня, 11:45
Автор:

Кравцев Сергей
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Украина в вопросе вакцинации допускает серьезную ошибку. Ведь в основном активно вакцинируются люди, которые не входят в группу риска и способны перенести заболевание коронавирусом без осложнений. При этом инфекционные стационары переполнены именно людьми из группы риска. Как информирует издание "Комментарии", об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявила доктор медицинских наук, инфекционист Ольга Голубовская.

Не тех вакцинируем – смертность растет: инфекционист Голубовская указала на важную проблему в Украине

Вакцинация. Фото УНИАН

К группе риска относятся люди преклонного возраста или люди, имеющие сопутствующие заболевания. Ольга Голубовская назвала провалом вакцинацию не тех украинцев, которых действительно нужно защищать от коронавируса. В основном вакцинируются те люди, которым до 40 лет. 

Инфекционист отметила, статистика показывает, что в основном тяжело переносят болезнь люди из группы риска. Именно они чаще всего оказываются на больничной койке. И вот на сегодняшний день в этой группе риска меньше всего процент вакцинации. Ольга Голубовская считает, что не нужно пенять на то, что у нас люди глупые или безответственные. Просто нужно правильно вести объяснительную работу. 

Кроме того, по словам специалиста, вакцинация в Украине неверно организована и грозит ухудшением эпидемиологической ситуации. По прогнозу медика, через 2-3 недели эпидемия может достичь своего пика. Ухудшить ситуацию с заболеваемостью может чрезмерное скопление люди в пунктах вакцинации в закрытых помещениях.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=8B4dEo-f5po&ab_channel=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B024
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