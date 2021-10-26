Ляшко рассказал, почему медиков не поставили перед фактом об обязательной вакцинации

Риск, что медики массово будут отказываться выходить на работу, протестуя против вакцинации против коронавируса побудил Минздрав не включать профессию медицинских работников в перечень профессий, подлежащих обязательной вакцинации. Как информирует издание "Комментарии", такую позицию в беседе с журналистом портала "Украинская правда" выразил глава Минздрава Виктор Ляшко.

Виктор Ляшко. Фото Украинская правда

Министр отметил, любое решение принимается после того, как взвешиваются все риски. Риск недопуска медработника на место работы превалирует над риском потенциального инфицирования. Как пример Виктор Ляшко сказал, что можно себе представить картину в каком-то из райцентров, где в ЦРЛ есть только два анестезиолога. И вот, если представить себе, что они вдвоем отказались вакцинироваться и их не допустили на рабочее место. В итоге в данном населенном пункте сложится ситуация, что просто некому будет предоставлять медицинскую помощь.

На уточняющий вопрос журналиста об абсурдности ситуации, когда два анестезиолога отказываются вакцинироваться, Ляшко ответил, что на первый взгляд действительно ситуация кажется абсурдной, но, опять-таки, было взвешено все риски, когда медиков не включили в первую группу профессий обязательной вакцинации. Но это не значит, что в дальнейшем медработников не будут включать в такие группы.

Для информации Виктор Ляшко отметил, сейчас в Украине вакцинировано больше 50% медработников.

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