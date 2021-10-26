logo
Русский Українська

BTC/USD

62720.07

ETH/USD

4206.25

LTC/USD

195.73

USD/UAH

26.60

EUR/UAH

30.85

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Ляшко рассказал, почему медиков не поставили перед фактом об обязательной вакцинации
commentss НОВОСТИ Все новости

Ляшко рассказал, почему медиков не поставили перед фактом об обязательной вакцинации

Ляшко объяснил, почему медики не были включены в первую группу профессий, попадающих под обязательную вакцинацию

сегодня, 10:34
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Риск, что медики массово будут отказываться выходить на работу, протестуя против вакцинации против коронавируса побудил Минздрав не включать профессию медицинских работников в перечень профессий, подлежащих обязательной вакцинации. Как информирует издание "Комментарии", такую позицию в беседе с журналистом портала "Украинская правда" выразил глава Минздрава Виктор Ляшко.

Ляшко рассказал, почему медиков не поставили перед фактом об обязательной вакцинации

Виктор Ляшко. Фото Украинская правда

Министр отметил, любое решение принимается после того, как взвешиваются все риски. Риск недопуска медработника на место работы превалирует над риском потенциального инфицирования. Как пример Виктор Ляшко сказал, что можно себе представить картину в каком-то из райцентров, где в ЦРЛ есть только два анестезиолога. И вот, если представить себе, что они вдвоем отказались вакцинироваться и их не допустили на рабочее место. В итоге в данном населенном пункте сложится ситуация, что просто некому будет предоставлять медицинскую помощь.

На уточняющий вопрос журналиста об абсурдности ситуации, когда два анестезиолога отказываются вакцинироваться, Ляшко ответил, что на первый взгляд действительно ситуация кажется абсурдной, но, опять-таки, было взвешено все риски, когда медиков не включили в первую группу профессий обязательной вакцинации. Но это не значит, что в дальнейшем медработников не будут включать в такие группы.

Для информации Виктор Ляшко отметил, сейчас в Украине вакцинировано больше 50% медработников.

Читайте также на портале "Комментарии" — врач-иммунолог Борис Донской рассказал, когда прекратится рост заболеваемости COVID-19.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2021/10/26/7311653/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!