Не стойте в очереди: как оформить справку переселенца через "Дию"

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Светлана Шкурупий
Из-за
войны с Российской Федерацией, многим украинцам пришлось покинуть свои дома и
выехать в более безопасные регионы. И правительство решило финансово поддержать
переселенцев, запустив программу социальных выплат. Если вы не хотите стоять в
очереди, чтобы получить справку ВПЛ, узнайте, как можно оформить ее через
приложение "Дия".
Как оформить справку переселенца через "Дию" (фото из открытых источников)
Зайдите
в "Дию", перейдите в раздел "Услуги" и нажмите
"получить статус ВПЛ и подать заявку". Далее нужно указать свои
персональные данные, в частности текущее местоположение (это нужно подтвердить
с помощью геолокации), данные детей, которые с вами (если такие есть), выбрать
карту "еПоддержка".
Спустя
несколько дней в приложении должна появиться ваша справка, а деньги вам выплатят
на карту "еПоддержка". Их можно снять или потратить на свое
усмотрение. Если справка не появляется — обновите программу.
Из-за
перегрузки системы, вам может выдавать "ошибку". Если такое
произошло, тогда попробуйте воспользоваться приложением чуть позже.
Если
же у вас нет приложения "Дия", тогда получить справку переселенца
можно в управлении соцзащиты и труда по месту нахождения. Но там могут быть
большие очереди.
Напомним, сколько переселенцев прибыло в Волынскую и Львовскую области и как им помогают
устроиться на новом месте.
Ранее издание
"Комментарии" сообщало, что из-за военных действий, которые развязала
на нашей территории Российская Федерация, многие украинцы оказались в трудном
положении, потому что были вынуждены покинуть дом и свою работу.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что правительство вместе с ООН
запустило программы выплат для помощи переселенцам.
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