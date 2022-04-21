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Не стойте в очереди: как оформить справку переселенца через "Дию"

Украинцам рассказали, как можно через приложение "Дия" оформить справку внутреннего переселенца и получить денежную компенсацию

сегодня, 06:25
Автор:

Светлана Шкурупий
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Из-за войны с Российской Федерацией, многим украинцам пришлось покинуть свои дома и выехать в более безопасные регионы. И правительство решило финансово поддержать переселенцев, запустив программу социальных выплат. Если вы не хотите стоять в очереди, чтобы получить справку ВПЛ, узнайте, как можно оформить ее через приложение "Дия".

Не стойте в очереди: как оформить справку переселенца через "Дию"

Как оформить справку переселенца через "Дию" (фото из открытых источников)

Зайдите в "Дию", перейдите в раздел "Услуги" и нажмите "получить статус ВПЛ и подать заявку". Далее нужно указать свои персональные данные, в частности текущее местоположение (это нужно подтвердить с помощью геолокации), данные детей, которые с вами (если такие есть), выбрать карту "еПоддержка".

Спустя несколько дней в приложении должна появиться ваша справка, а деньги вам выплатят на карту "еПоддержка". Их можно снять или потратить на свое усмотрение. Если справка не появляется — обновите программу.

Из-за перегрузки системы, вам может выдавать "ошибку". Если такое произошло, тогда попробуйте воспользоваться приложением чуть позже.

Если же у вас нет приложения "Дия", тогда получить справку переселенца можно в управлении соцзащиты и труда по месту нахождения. Но там могут быть большие очереди.

Напомним, сколько переселенцев прибыло в Волынскую и Львовскую области и как им помогают устроиться на новом месте.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что из-за военных действий, которые развязала на нашей территории Российская Федерация, многие украинцы оказались в трудном положении, потому что были вынуждены покинуть дом и свою работу. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что правительство вместе с ООН запустило программы выплат для помощи переселенцам.


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Источник: https://vikna.tv/ru/dlia-tebe/ne-hochesh-stoyat-v-ocheredi-za-dokumentom-pereselencza-chitaj-kak-poluchit-e-spravku-vpl-v-dejstvii/
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