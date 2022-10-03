Не рано ли: дорожники начали восстанавливать трассы в освобожденных районах Донбасса

Дорожні служби активно включилися в роботу по очищенню доріг у звільнених районах на півночі Донецької області у напрямку Святогірської лаври. Як інформує видання "Коментарі", про це заявив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков, розмістивши повідомлення у Facebook.

Уборка дорог. Фото: facebook.com/oleksandr.kubrakov

Зазначається, що триває йде очищення траси М-03 Київ – Харків – Довжанський від залишків військової та цивільної техніки, боєприпасів, уламків знищеної інфраструктури. Прибирання дороги дозволить швидше транспортувати до госпіталів поранених та завозити гуманітарну допомогу мешканцям деокупованих територій.

За перші дні роботи прибрано 11,2 км покриття та влаштовано 1 тимчасову переправу. Сьогодні на трасі М-03 працює 20 робітників та 9 одиниць спецтехніки. Як тільки це буде безпечно, у координації з військовими нарощуватимемо масштаби прибирання.

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Також видання "Коментарі" повідомляло — у зверненні до українців президент Володимир Зеленський розповів про візит голови свого Офісу – Андрія Єрмака – на завод турецької компанії "Baykar", яка виробляє Байратари. У Туреччині відбувся спуск на воду корвету класу Ada "Гетьман Іван Мазепа" ВМС України, відбулися зустрічі Єрмака з радниками президентів Туреччини та США. Які висновки можна зробити з того, що відбувається? Чи слід вважати, що Туреччина охолоне до Росії після того, як та пішла на відкриту анексію українських територій та новий виток конфлікту? Видання "Коментарі" із цими питаннями звернулося до експертів.





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