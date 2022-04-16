"Не оправдали ожиданий" в войне: командиров РФ подвергают репрессиям

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Светлана Шкурупий
Украина
мужественно продолжает бороться с оккупантами, не давая им достигнуть
поставленных задач и целей на наших территориях. И за "неоправданные
ожидания" в России ужен начали подвергать репрессиям командиров. Об этом
сообщает на своей странице в Facebook украинская
разведка.
(фото из открытых источников)
Известно,
что в оккупированную Горловку (Донецкая область) была отправлена комиссию из
Российской Федерации, задача которой состояла в том, чтобы выяснить причины
некомплекта 3-й отдельной мотострелковой бригады оккупационных войск. Согласно
документам командиров, эта бригада к началу полномасштабного вторжения была
укомплектована солдатами на 100%. Но после начала военных действия выяснилось,
что наличии российских военнослужащих там составляет около 55%.
Из-за
этого два российских командира батальонов были арестованы и увезены в
неизвестном направлении, возможно, сотрудниками ФСБ. Их дальнейшая судьба
неизвестна.
Украинская
разведка отметила, что это уже не первый случай, как российская сторона
"решает вопрос" в отношении командиров, которые по разным причинам
попадают в немилость правительства.
Напомним,
что в Украине ликвидировали командира мотострелкового батальона Российской Федерации.
Майор Руслан Петрухин решил воевать, отстаивая главный российский
пропагандистский лозунг – денацификацию. Он отправился в другую страну с
главным мотивом – убивать украинцев, а в итоге – погиб в этой войне сам.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что во время вторжения в Украину
армия РФ потеряла еще одного своего высокопоставленного военного — командира
59-го гвардейского танкового полка Александра Беспалова.
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