"Не оправдали ожиданий" в войне: командиров РФ подвергают репрессиям

Украина мужественно продолжает бороться с оккупантами, не давая им достигнуть поставленных задач и целей на наших территориях. И за "неоправданные ожидания" в России ужен начали подвергать репрессиям командиров. Об этом сообщает на своей странице в Facebook украинская разведка.

(фото из открытых источников)

Известно, что в оккупированную Горловку (Донецкая область) была отправлена комиссию из Российской Федерации, задача которой состояла в том, чтобы выяснить причины некомплекта 3-й отдельной мотострелковой бригады оккупационных войск. Согласно документам командиров, эта бригада к началу полномасштабного вторжения была укомплектована солдатами на 100%. Но после начала военных действия выяснилось, что наличии российских военнослужащих там составляет около 55%.

Из-за этого два российских командира батальонов были арестованы и увезены в неизвестном направлении, возможно, сотрудниками ФСБ. Их дальнейшая судьба неизвестна.

Украинская разведка отметила, что это уже не первый случай, как российская сторона "решает вопрос" в отношении командиров, которые по разным причинам попадают в немилость правительства.

Напомним, что в Украине ликвидировали командира мотострелкового батальона Российской Федерации. Майор Руслан Петрухин решил воевать, отстаивая главный российский пропагандистский лозунг – денацификацию. Он отправился в другую страну с главным мотивом – убивать украинцев, а в итоге – погиб в этой войне сам.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что во время вторжения в Украину армия РФ потеряла еще одного своего высокопоставленного военного — командира 59-го гвардейского танкового полка Александра Беспалова.

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