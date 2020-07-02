Не надел маску – плати штраф: насколько уместны в Украине нововведения Кабмина

Язык
BTC/USD
9099.47
ETH/USD
227.25
LTC/USD
40.97
USD/UAH
27.35
EUR/UAH
30.77
RUB/UAH
0.39
Татьяна Веремеева
Из-за всплеска заболеваний коронавирусом в Украине, Кабинет министров установил штрафы для физических и юридических лиц за пребывание граждан в общественных зданиях и общественном транспорте без защитных масок. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", насколько это уместное (законное) решение, и не приведет ли оно к конфликтам или коррупционным рискам.
Политтехнолог, эксперт Украинского центра общественного развития, кандидат философских наук Юрий Подорожний подчеркивает, что правительство продлило карантин и ужесточило ответственность за нарушение масочного режима, как бы напоминая украинцам, что история с коронавирусом не закончилась. И что Украина находиться в пятерке европейских лидеров по количеству новых заболевших.
"Кроме всего прочего, ужесточая карантинные меры, Кабмин направил в Верховную Раду проект закона о штрафах для физических та юридических лиц. Теперь граждане несут ответственность за отсутствие у них масок еще и гривней", – отмечает эксперт.
Министр юстиции Денис Малюська считает, что эти штрафы небольшие. По его словам, для физлиц они даже немного уменьшились, чем сейчас предусмотрено общими правилами нарушения карантина, а для юрлиц суммы составят от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 3400 до 5100 грн).
"Такое решение правительства важно с нескольких точек зрения, – считает Юрий Подорожний. – Во-первых, коронавирус и карантин всё еще являются для власти такой себе страховкой на случай, если им не будет выгодно проводить местные выборы. Поэтому общество необходимо готовить к такому сценарию. С другой стороны, правительство понимает, что общество не готово к продолжению карантина в жестких условиях. Поэтому чиновники принимают абсолютно верное (с их точки зрения) решение – и вводят новые штрафы".
По мнению эксперта, многое зависит от позиции МВД и желания правоохранителей рьяно исполнять данные решения.
"Ведь мы же понимаем, что такое решение правительства, с одной стороны, может улучшить ситуацию, а с другой – создать новые коррупционные риски. В общем, как говориться, благими намерениями вымощена дорога в ад", – резюмирует Юрий Подорожний, подчеркивая, что не хотелось бы, чтобы одним были – маски да штрафы, а другим – жизнь в "Велюре" (напоминание о работавшем во время жесткого карантина, несмотря на запрет, ресторане "Велюр", который связывают с нардепом от "Слуги народа" Николаем Тищенко).
Любое ужесточение карантина, после публичного игнорирования норм безопасности первыми лицами государства, будет восприниматься украинцами крайне негативно, уверен руководящий партнер в Юридической фирме Patriot.Legal Денис Бондар.
"Более того, официальной статистке люди всё меньше верят, так как наряду с заявлениями об увеличении количества заболевавших, в СМИ есть информация, что владельцы частных клиник, которые готовились принимать потенциальных заболевших COVID-19, сейчас закрывают эти специально оборудованные посещения в связи с тем что даже нет минимальной заполняемости", – подчеркивает юрист.
По словам Дениса Бондара, ограничения, которые вводятся, предполагают, что даже посетители офисов должны находиться в масках. А в случае их отсутствия – штраф.
"К сожалению, как правило, основная цель любого сотрудника контролирующего органа – это выписать как можно больше штрафов или предложить альтернативу в качестве взятки, – отмечает юрист. – Поэтому потенциально могут проверяющими же инициироваться различные провокации. К примеру, будут подсылать "покупателей" без масок, а затем "ловить" и выписывать штрафы владельцам бизнесов. Или предлагать решить вопрос полюбовно".
Исходя из этого, эксперт прогнозирует, что в ближайшем будущем мы будем наблюдать довольно много конфликтов между представителями бизнеса и проверяющими, полицейскими.
"В любом случае, пока ситуация с COVID-19 не прояснится окончательно, стоит поберечься", – призывает Денис Бондар.
Заместитель директора Украинского центра социальной аналитики Валерий Песецкий отмечает: "Нужно признать, что украинцы крайне раздражены карантинными мерами, которые были введены в стране с момента, когда наш МОЗ решил, что в стране эпидемия ковида. И дело не только в неудобстве мер карантинного режима".
Во-первых, отмечает эксперт, многие не верят, что угроза заболеть – массовая. А потому убеждены, что меры безопасности – завышенные и бессмысленные. Во-вторых, во время первой волны карантина серьезно пострадали мелкий и средний бизнес. А вместе с ними и работники, которые остались без зарплат.
"Государство полностью самоустранилось от помощи миллионам сограждан, которые остались без доходов. В отличие от правительств наших соседей: ЕС и РФ, – считает Валерий Песецкий. – Опыт же Беларуси показал, что можно вообще обходиться без карантина и не иметь проблем с массовостью заболеваний ковидом. Всё это крайне негативно настроило людей против карантина – и его местных авторов, которые не нашли ничего лучшего, как всю свою "заботу и опеку" о населении выразить введением драконовских штрафов в отношении частных лиц и бизнесов, которые нарушают правила".
Штрафы, как обычно у нас, получат коррупционную составляющую, уверен эксперт. И прежде всего – в отношении бизнесов-нарушителей типа магазинов, кафе, ресторанов.
"Им же намного дороже выйдет, если штраф платить официально или закрыться. Так что будут платить в карман проверяющим, – поясняет Валерий Песецкий. – Хотя уже весной некоторые мелкие предприниматели дрались с представителями власти, которые пытались обложить их карантинной данью. Так что будет и такое. Что касается обычных людей, то что-либо получить с них власти вряд ли удастся – хоть официально, хоть в виде взятки".
Практика прошлой волны карантина показала, что обычные люди просто игнорируют протоколы, отмечает эксперт. Пишут, к примеру, липовые данные, отказываются их вообще предоставлять и пр. Их-то в отличие от магазина "не закроешь".
"Ну и самое печальное ныне в том, что власть совсем утрачивает авторитет в своих решениях, – говорит Валерий Песецкий. – Причина – откровенная ложь в нагнетании паники вокруг ковида публикацией липовой статистики. Как она формируется? Увы, так: больницы и скорые помощи отказываются принимать пациентов, если они в качестве обращения не пишут, что причиной являются признаки ковид. Есть даже уже смертельные случаи из-за отказов пациентов подписывать подобные бумаги. Морги также стали практиковать писать заключения от смерти – исключительно ковид. Будто прочие болезни кто-то отменил. Все эти факты ширятся изустно среди людей. И обыватель понимает, что власть его разводит как лоха. Что еще более усиливает злобу и ненависть к ней".
В результате, к осени всё это бездарное и безосновательное, по мнению эксперта, закручивание карантинных "гаек", просто обнулит рейтинг президента и его партии, в которых видят главных виновников карантинных "репрессий".
"Какой "штраф" за обманутое доверие взыщет избиратель со своих вчерашних кумиров – вопрос открытый. Но боюсь, что могут снести очень грубо", – резюмирует Валерий Песецкий.
Напомним, одобренный Кабмином законопроект устанавливает специальную ответственность за отсутствие масок для граждан Украины и отдельно – ответственность для юридических лиц. Как разъяснил Минюст, последняя категория включает собственников зданий, сооружений и общественного транспорта – они обязаны пропускать граждан в указанные помещения только при наличии масок. Так, для юридических лиц суммы штрафов за несоблюдение масочного режима будут увеличены до 200-300 необлагаемых минимумов доходов граждан – 3400-5100 грн.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости