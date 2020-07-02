Не надел маску – плати штраф: насколько уместны в Украине нововведения Кабмина

Из-за всплеска заболеваний коронавирусом в Украине, Кабинет министров установил штрафы для физических и юридических лиц за пребывание граждан в общественных зданиях и общественном транспорте без защитных масок. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", насколько это уместное (законное) решение, и не приведет ли оно к конфликтам или коррупционным рискам.



Штрафы за несоблюдение масочного режима не должны быть большими

Политтехнолог, эксперт Украинского центра общественного развития, кандидат философских наук Юрий Подорожний подчеркивает, что правительство продлило карантин и ужесточило ответственность за нарушение масочного режима, как бы напоминая украинцам, что история с коронавирусом не закончилась. И что Украина находиться в пятерке европейских лидеров по количеству новых заболевших.

"Кроме всего прочего, ужесточая карантинные меры, Кабмин направил в Верховную Раду проект закона о штрафах для физических та юридических лиц. Теперь граждане несут ответственность за отсутствие у них масок еще и гривней", – отмечает эксперт.

Министр юстиции Денис Малюська считает, что эти штрафы небольшие. По его словам, для физлиц они даже немного уменьшились, чем сейчас предусмотрено общими правилами нарушения карантина, а для юрлиц суммы составят от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 3400 до 5100 грн).

"Такое решение правительства важно с нескольких точек зрения, – считает Юрий Подорожний. – Во-первых, коронавирус и карантин всё еще являются для власти такой себе страховкой на случай, если им не будет выгодно проводить местные выборы. Поэтому общество необходимо готовить к такому сценарию. С другой стороны, правительство понимает, что общество не готово к продолжению карантина в жестких условиях. Поэтому чиновники принимают абсолютно верное (с их точки зрения) решение – и вводят новые штрафы".

По мнению эксперта, многое зависит от позиции МВД и желания правоохранителей рьяно исполнять данные решения.

"Ведь мы же понимаем, что такое решение правительства, с одной стороны, может улучшить ситуацию, а с другой – создать новые коррупционные риски. В общем, как говориться, благими намерениями вымощена дорога в ад", – резюмирует Юрий Подорожний, подчеркивая, что не хотелось бы, чтобы одним были – маски да штрафы, а другим – жизнь в "Велюре" (напоминание о работавшем во время жесткого карантина, несмотря на запрет, ресторане "Велюр", который связывают с нардепом от "Слуги народа" Николаем Тищенко).

Штрафы за несоблюдение масочного режима vs негативная реакция

Любое ужесточение карантина, после публичного игнорирования норм безопасности первыми лицами государства, будет восприниматься украинцами крайне негативно, уверен руководящий партнер в Юридической фирме Patriot.Legal Денис Бондар.

"Более того, официальной статистке люди всё меньше верят, так как наряду с заявлениями об увеличении количества заболевавших, в СМИ есть информация, что владельцы частных клиник, которые готовились принимать потенциальных заболевших COVID-19, сейчас закрывают эти специально оборудованные посещения в связи с тем что даже нет минимальной заполняемости", – подчеркивает юрист.

По словам Дениса Бондара, ограничения, которые вводятся, предполагают, что даже посетители офисов должны находиться в масках. А в случае их отсутствия – штраф.

"К сожалению, как правило, основная цель любого сотрудника контролирующего органа – это выписать как можно больше штрафов или предложить альтернативу в качестве взятки, – отмечает юрист. – Поэтому потенциально могут проверяющими же инициироваться различные провокации. К примеру, будут подсылать "покупателей" без масок, а затем "ловить" и выписывать штрафы владельцам бизнесов. Или предлагать решить вопрос полюбовно".

Исходя из этого, эксперт прогнозирует, что в ближайшем будущем мы будем наблюдать довольно много конфликтов между представителями бизнеса и проверяющими, полицейскими.

"В любом случае, пока ситуация с COVID-19 не прояснится окончательно, стоит поберечься", – призывает Денис Бондар.

Штрафы за несоблюдение масочного режима vs коррупция

Заместитель директора Украинского центра социальной аналитики Валерий Песецкий отмечает: "Нужно признать, что украинцы крайне раздражены карантинными мерами, которые были введены в стране с момента, когда наш МОЗ решил, что в стране эпидемия ковида. И дело не только в неудобстве мер карантинного режима".

Во-первых, отмечает эксперт, многие не верят, что угроза заболеть – массовая. А потому убеждены, что меры безопасности – завышенные и бессмысленные. Во-вторых, во время первой волны карантина серьезно пострадали мелкий и средний бизнес. А вместе с ними и работники, которые остались без зарплат.

"Государство полностью самоустранилось от помощи миллионам сограждан, которые остались без доходов. В отличие от правительств наших соседей: ЕС и РФ, – считает Валерий Песецкий. – Опыт же Беларуси показал, что можно вообще обходиться без карантина и не иметь проблем с массовостью заболеваний ковидом. Всё это крайне негативно настроило людей против карантина – и его местных авторов, которые не нашли ничего лучшего, как всю свою "заботу и опеку" о населении выразить введением драконовских штрафов в отношении частных лиц и бизнесов, которые нарушают правила".

Штрафы, как обычно у нас, получат коррупционную составляющую, уверен эксперт. И прежде всего – в отношении бизнесов-нарушителей типа магазинов, кафе, ресторанов.

"Им же намного дороже выйдет, если штраф платить официально или закрыться. Так что будут платить в карман проверяющим, – поясняет Валерий Песецкий. – Хотя уже весной некоторые мелкие предприниматели дрались с представителями власти, которые пытались обложить их карантинной данью. Так что будет и такое. Что касается обычных людей, то что-либо получить с них власти вряд ли удастся – хоть официально, хоть в виде взятки".

Практика прошлой волны карантина показала, что обычные люди просто игнорируют протоколы, отмечает эксперт. Пишут, к примеру, липовые данные, отказываются их вообще предоставлять и пр. Их-то в отличие от магазина "не закроешь".

"Ну и самое печальное ныне в том, что власть совсем утрачивает авторитет в своих решениях, – говорит Валерий Песецкий. – Причина – откровенная ложь в нагнетании паники вокруг ковида публикацией липовой статистики. Как она формируется? Увы, так: больницы и скорые помощи отказываются принимать пациентов, если они в качестве обращения не пишут, что причиной являются признаки ковид. Есть даже уже смертельные случаи из-за отказов пациентов подписывать подобные бумаги. Морги также стали практиковать писать заключения от смерти – исключительно ковид. Будто прочие болезни кто-то отменил. Все эти факты ширятся изустно среди людей. И обыватель понимает, что власть его разводит как лоха. Что еще более усиливает злобу и ненависть к ней".

В результате, к осени всё это бездарное и безосновательное, по мнению эксперта, закручивание карантинных "гаек", просто обнулит рейтинг президента и его партии, в которых видят главных виновников карантинных "репрессий".

"Какой "штраф" за обманутое доверие взыщет избиратель со своих вчерашних кумиров – вопрос открытый. Но боюсь, что могут снести очень грубо", – резюмирует Валерий Песецкий.

Напомним, одобренный Кабмином законопроект устанавливает специальную ответственность за отсутствие масок для граждан Украины и отдельно – ответственность для юридических лиц. Как разъяснил Минюст, последняя категория включает собственников зданий, сооружений и общественного транспорта – они обязаны пропускать граждан в указанные помещения только при наличии масок. Так, для юридических лиц суммы штрафов за несоблюдение масочного режима будут увеличены до 200-300 необлагаемых минимумов доходов граждан – 3400-5100 грн.

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