Без маски – доставай кошелек: как изменится размер штрафа

Кабинет министров Украины ужесточает наказание за отсутствие маски для юридических лиц, сообщается в Telegram-канале Министерства юстиции Украины.

Одобренный Кабмином законопроект устанавливает специальную ответственность за отсутствие масок для граждан Украины и отдельно – ответственность для юридических лиц. Как разъяснил Минюст, последняя категория включает собственников зданий, сооружений и общественного транспорта – они обязаны пропускать граждан в указанные помещения только при наличии масок. Так, для юридических лиц суммы штрафов за несоблюдение масочного режима будут увеличены до 200-300 необлагаемых минимумов доходов граждан – 3400-5100 грн.

Тогда как штрафы для физических лиц станут меньше. Сейчас граждан штрафуют по общим правилам – на 17000 грн. Однако законопроект предусматривает штраф от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан – это 170-255 грн.

Добавим, что для должностных лиц размер штрафа остается неизменным.

Ранее портал "Комментарии" сообщил, может ли долгое ношение маски вызвать интоксикацию углекислым газом.

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