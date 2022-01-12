logo

BTC/USD

42812.91

ETH/USD

3252.88

LTC/USD

132.82

USD/UAH

27.80

EUR/UAH

31.55

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Названы самые главные глобальные риски ближайшего десятилетия
commentss НОВОСТИ Все новости

Названы самые главные глобальные риски ближайшего десятилетия

Некоторые глобальные риски вышли на первый план за время пандемии коронавирусной инфекции

сегодня, 12:00
Автор:

Денис Подставной
Поделитесь публикацией:

На сайте Всемирного экономического форума (ВЭФ) опубликован доклад, в котором названы основные глобальные риски на ближайшее десятилетие. 

Названы самые главные глобальные риски ближайшего десятилетия

Ураган. Иллюстрация: Pixabay

Как следует из доклада, аналитики ВЭФ считают, что в долгосрочной перспективе основным поводом для беспокойства будет являться неспособность мирового сообщества остановить климатические изменения, а также вызванные ими экстремальные погодные явления и сокращение биологического разнообразия. 

В сопроводительной записке к докладу приводится оценка главного специалиста по рискам страховой группы Zurich Insurance Group. По  мнению эксперта, неспособность принять необходимые меры в связи с климатическими изменениями может привести к тому, что мировой ВВП сократится на одну шестую.  

Согласно данным материала, некоторые глобальные риски вышли на первый план за время пандемии коронавирусной инфекции. В докладе говорится, что больше остальных вырос риск социального расслоения. Угроза растущего социального разрыва является одним из главных рисков ближайшего десятилетия. Он уступает только рискам изменения климата и его последствиям. 

В краткосрочной перспективе (ближайшие два года) к вышеуказанным опасениям еще добавляются риски, связанные с распространением инфекционных заболеваний, ухудшение ситуации с психическим здоровьем, а также проблемы с заработком. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что под картиной Боттичелли стоимостью 40 миллионов долларов обнаружена скрытая композицияЗа основным слоем краски обнаружено изображение Мадонны с младенцем. Повторно найденная картина "Человек скорби" Сандро Боттичелли, которую планируется выставить на аукцион Sotheby's 27 января – с гарантией в 40 миллионов долларов – еще не изучена в совершенстве, поскольку она находится в частных руках с 19 века.

Также сайт "Комментарии" информировал о том, что астероид шириной километр пролетит мимо Земли на следующей неделе. Астероид пролетит в пределах 1,2 миллиона миль от нашей планеты, двигаясь со скоростью 47 344 мили в час, согласно данным Центра исследований объектов около Земли, отслеживающего потенциально опасные кометы и астероиды, которые могут столкнуться с нашей планетой.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.forbes.ru/society/452173-klimaticeskij-proval-i-social-nyj-razryv-vef-nazval-glavnye-riski-sleduusih-10-let?utm_source=twitter.com&utm_medium=social&utm_campaign=analitiki-vsemirnogo-ekonomicheskogo-foru
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!