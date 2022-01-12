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Под картиной Боттичелли стоимостью 40 миллионов долларов обнаружена скрытая композиция: как она выглядит

За основным слоем краски обнаружено изображение Мадонны с младенцем

сегодня, 11:30
Автор:

Карина Ожерельева
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Повторно найденная картина "Человек скорби" Сандро Боттичелли, которую планируется выставить на аукцион Sotheby's 27 января – с гарантией в 40 миллионов долларов – еще не изучена в совершенстве, поскольку она находится в частных руках с 19 века. Об этом сообщает CNN.

Под картиной Боттичелли стоимостью 40 миллионов долларов обнаружена скрытая композиция: как она выглядит

Красный контур на перевернутом изображении картины изображает Мадонну с младенцем под ним - CNN

Но технический анализ, проведенный аукционным домом при подготовке к продаже, уже выявил одно неожиданное открытие: интригующее изображение Мадонны с младенцем, скрытое под слоями краски.

Крис Апостол, старший вице-президент и директор картин Старого Мастера на Sotheby's в Нью-Йорке, который имел возможность исследовать картину, считает, что это заброшенная композиция "Мадонны нежности" (тип, происходящий от Греческих икон), на которых Мадонна тесно прижимает голову младенца Христа к своей, щека к щеке. Черты лица, в частности нос, глаза и смеющийся рот принадлежат младенцу Христу, и они хорошо заметны на инфракрасном изображении, если перевернуть картину.

Среди других заметных частей заброшенной композиции складки мантии с декоративной обвязкой вокруг плеча и части рукава, а также заметная детская рука.
Голова младенца Иисуса, предположил Апостол, "уникальна": нет копии ни в каких зарисовках Боттичелли или в студийных работах.
Как сообщали ранее "Комментарии", картины из Национальной Лондонской галереи дали просканировать искусственному интеллекту и компьютер показал удивительные результаты. Одну из картин, которую приписывали кисти известного художника Питера Пауля Рубенса, искусственный интеллект назвал не подлинной. Проверяла картины Рубенса швейцарская компания Art Recognition. Картину "Самсон и Далила" нейросеть сравнила со 148 другими картинами художника.


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Источник: https://edition.cnn.com/style/article/botticelli-man-of-sorrows-hidden-composition-sothebys-tan/index.html
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