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Названо имя лучшей модели 2020 года

Ею стала плюс-сайз-модель Палома Эльсессер

сегодня, 16:51
Автор:

Елизавета Черных

Известный портал Models.com назвал имя лучшей модели 2020 года. По мнению экспертов, ею стала швейцарско-американская манекенщица плюс-сайз Палома Эльсессер. 

Названо имя лучшей модели 2020 года

ФОТО: Из открытых источников

28-летняя девушка принимала участие в рекламных съемках для известных мировых брендов, как Nike, Inc., Fenty Beauty, Proenza Schouler и Mercedes-Benz. Она также неоднократно украшала обложки популярных журналов, таких как Vogue, W, Wonderland Magazine и Glamour.

Несмотря на мнение жюри конкурса, читатели портала определили свою фаворитку, которой оказалась манекенщица из Южной Кореи Чой Со-ра. Она прославилась в модельном мире благодаря победе в шоу "Топ-модель по-корейски" (Korea's Next Top Model). После этого девушку пригласили к сотрудничеству знаменитые бренды, как Prada, Gucci, Miu Miu, Chanel и другие. 

Ранее "Комментарии" сообщали, что Папа Римский Франциск снова поставил лайк в социальной сети под снимком полуобнаженной 18-летней модели. Известно, что девушку зовут Маргот. Она самостоятельно заметила лайк Папы Римского и даже решила написать об этом в своем профиле. через некоторое время сами администраторы сети удалили публикацию. Девушка успела сделать скриншот с лайком от Папы Римского. 

Также портал сообщал о том, что известная британская модель Стелла Теннант, которая покорила немало мировых подиумов, умерла в возрасте 50 лет. Стелла была звездой своего времени. Ее узнавали благодаря фирменной стрижке "пикси" и андрогинный фигуре. Теннант считалась любимицей многих легендарных модельеров, в частности была одной из фавориток самого Карла Лагерфельда. Ее лицо неоднократно становилось визитной карточкой "Шанель".









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Источник: https://lenta.ru/news/2020/12/24/paloma/
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