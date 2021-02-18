Назревает скандал между ВСУ и Укрпочтой: все из-за 23 февраля

Вооруженные Силы Украины выступили против идеи "Укрпочты" представить почтовые марки 23 февраля. Об этом сообщается на странице Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Фото из открытых источников

Так, ВСУ заявили, что "выражают решительный протест против избрания "Укрпочтой" даты 23 февраля для презентации и первого погашения почтовых марок под названием" Вооруженные Силы Украины. Сухопутные войска".

"23 февраля государство-агрессор РФ, ведет войну против Украины, отмечает День защитника Отечества и день воинской славы России, — говорится в сообщении Генштаба. — Поэтому эта дата является недопустимой для продвижения Вооруженных Сил Украины и их наиболее численного вида — Сухопутных войск".

Отмечается, что дата презентации этого выпуска марок не было согласовано с руководством Вооруженных Сил Украины.

Вместо 23 февраля "Укрпочте" предложили другую дату — 14 марта. Чтобы приурочить презентацию ко Дню украинского добровольца.

Отметим, что со стороны "Укрпочты" замечание и предложение от ВСУ еще не прокомментировали.

Кроме того, следует добавить, что на сайте "Укрпочты" указана ориентировочная дата выпуска почтовых марок, посвященных Сухопутным войскам, 26 февраля.



Напомним, недавно Сеть обсуждала скандал с нарушением "языкового" закона в кафе в Днепре. Так, в одном из заведений продавец отказалась обслуживать клиентку на государственном языке. Женщина так и не поняла украинское слово "тістечко", заявив, что лучше будет учить французский, а Днепр — "всегда был российским городом". Клиентка обратилась по этому поводу к Уполномоченному по защите государственного языка. Известно, что после инцидента продавец, которая не знает украинского языка, была уволена.



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