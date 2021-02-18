Назревает скандал между ВСУ и Укрпочтой: все из-за 23 февраля

Язык
Coinspot 18.02.2021
BTC/USD
51232.04
ETH/USD
1893.77
LTC/USD
223.94
НБУ 18.02.2021
USD/UAH
28.00
EUR/UAH
33.80
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Таисия Ерохина
Вооруженные Силы Украины выступили против идеи "Укрпочты" представить почтовые марки 23 февраля. Об этом сообщается на странице Генерального штаба ВСУ в Facebook.
Фото из открытых источников
Так, ВСУ заявили, что "выражают решительный протест против избрания "Укрпочтой" даты 23 февраля для презентации и первого погашения почтовых марок под названием" Вооруженные Силы Украины. Сухопутные войска".
Отмечается, что дата презентации этого выпуска марок не было согласовано с руководством Вооруженных Сил Украины.
Вместо 23 февраля "Укрпочте" предложили другую дату — 14 марта. Чтобы приурочить презентацию ко Дню украинского добровольца.
Отметим, что со стороны "Укрпочты" замечание и предложение от ВСУ еще не прокомментировали.
Кроме того, следует добавить, что на сайте "Укрпочты" указана ориентировочная дата выпуска почтовых марок, посвященных Сухопутным войскам, 26 февраля.
Напомним, недавно Сеть обсуждала скандал с нарушением "языкового" закона в кафе в Днепре. Так, в одном из заведений продавец отказалась обслуживать клиентку на государственном языке. Женщина так и не поняла украинское слово "тістечко", заявив, что лучше будет учить французский, а Днепр — "всегда был российским городом". Клиентка обратилась по этому поводу к Уполномоченному по защите государственного языка. Известно, что после инцидента продавец, которая не знает украинского языка, была уволена.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости