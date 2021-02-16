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Лучше учить французский: скандал с нарушением "языкового" закона в кафе в Днепре (видео)

Работница заведения назвала Днепр "русским городом"

сегодня, 13:34
Автор:

Елизавета Черных

В одном из заведений в городе Днепр продавщица отказалась обслуживать клиентку на государственном языке. Об этом сообщила сама посетительница кафе Анна Счасная-Гарус, выложив ролик с инцидентом в Facebook, передает ТСН. 

Лучше учить французский: скандал с нарушением "языкового" закона в кафе в Днепре (видео)

Скандал с нарушением "языкового" закона в кафе в Днепре - фото из открытых источников

"В кафе Днепра спросила: "Есть к кофе "тістечко"? В ответ услышала: "Ничего не понимаю, что такое "тістечко". Я буду лучше учить французский. Днепр русский город был всегда". Ищу хозяйку этого кафе. Хочу ее спросить: "Чей город Днепр?!", — написала Анна. 

Девушка также подчеркнула, что обратилась по этому поводу к Уполномоченному по защите государственного языка, однако ответ пока что не получила. 

Напомним, что в Украине 16 января вступил в силу языковой закон, обязывающий всех поставщиков услуг в Украине общаться с клиентами исключительно на государственном языке, если не поступила отдельная просьба потребителя говорить на  другом языке. Если кто-то из  заведений не будет придерживаться данного закона, то предусматривается  штраф в виде  от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 3400 до 5100 гривен. 

В Сети шутят, что, к примеру, сфера проституции – тоже должна теперь обслуживать на украинском? Эксперты оценили нововведение, особенно в разрезе штрафов, законности и необходимости вводить такие нормы, конфликтности темы.

Ранее "Комментарии" сообщали, что отдельные народные депутаты из правящей партии "Слуга народа" начали "атаковать" украинский язык и законодательство, ее защищающее. Такой смелой мыслью на своей странице в Facebook поделился нардеп от "Европейской солидарности" Владимир Вятрович.




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Источник: https://tsn.ua/ru/ukrayina/ne-znayu-chto-takoe-pirozhnoe-v-kafe-dnepra-rabotnik-narushaet-yazykovoy-zakon-video-1726732.html
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