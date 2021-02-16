Лучше учить французский: скандал с нарушением "языкового" закона в кафе в Днепре (видео)

Язык
Coinspot 16.02.2021
BTC/USD
49833.63
ETH/USD
1805.31
LTC/USD
216.71
НБУ 16.02.2021
USD/UAH
28.00
EUR/UAH
34.02
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Елизавета Черных
В одном из заведений в городе Днепр продавщица отказалась обслуживать клиентку на государственном языке. Об этом сообщила сама посетительница кафе Анна Счасная-Гарус, выложив ролик с инцидентом в Facebook, передает ТСН.
Скандал с нарушением "языкового" закона в кафе в Днепре - фото из открытых источников
Девушка также подчеркнула, что обратилась по этому поводу к Уполномоченному по защите государственного языка, однако ответ пока что не получила.
Напомним, что в Украине 16 января вступил в силу языковой закон, обязывающий всех поставщиков услуг в Украине общаться с клиентами исключительно на государственном языке, если не поступила отдельная просьба потребителя говорить на другом языке. Если кто-то из заведений не будет придерживаться данного закона, то предусматривается штраф в виде от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 3400 до 5100 гривен.
В Сети шутят, что, к примеру, сфера проституции – тоже должна теперь обслуживать на украинском? Эксперты оценили нововведение, особенно в разрезе штрафов, законности и необходимости вводить такие нормы, конфликтности темы.
Ранее "Комментарии" сообщали, что отдельные народные депутаты из правящей партии "Слуга народа" начали "атаковать" украинский язык и законодательство, ее защищающее. Такой смелой мыслью на своей странице в Facebook поделился нардеп от "Европейской солидарности" Владимир Вятрович.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости