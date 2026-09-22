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Науседа подверг критике новую карту мира ООН: каких территорий на ней не имеет Украина

На новой карте ООН Крым отмечен серым цветом. По цвету он отличается как от России, так и от Украины

22 сентября 2026, 15:53
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Кравцев Сергей

Президент Литвы Гитанас Науседа подверг критике новую политическую карту мира, опубликованную Организацией Объединенных Наций, в связи с тем, что оккупированный Россией Крым был изображен отдельно от Украины. Как сообщает портал "Комментарии", заявление литовского президента приводит LRT.

Науседа подверг критике новую карту мира ООН: каких территорий на ней не имеет Украина

Карта Украины без Крыма. Фото: из открытых источников

Литовский лидер выразил обеспокоенность во время встречи лидеров стран Балтии с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем в Нью-Йорке.

Он отметил, что карты, используемые ООН, должны соответствовать международному праву и уважать суверенитет, территориальную целостность и признанные границы стран.

Литовский президент отметил, что Литва поддерживает усилия по повышению точности и справедливости картографического отражения мира, однако подчеркнул, что ООН должна последовательно придерживаться своей политики непризнания аннексии Крыма и других оккупированных Россией территорий Украины.

Науседа также заявил, что Россия остается главной долгосрочной угрозой европейской и трансатлантической безопасности и что эта угроза выходит за пределы Украины.

"Угроза со стороны России не ограничивается Украиной. Литва и другие европейские страны также сталкиваются с нарушениями своих границ", – подчеркнул президент Литвы.

Читайте на портале "Комментарии" — украинские Силы обороны нанесли серию ударов по российским военным объектам на временно оккупированных территориях. Один из ключевых эпизодов произошел на аэродроме Саки возле Новофедоровки в Крыму, где была поражена наземная станция управления беспилотным комплексом "Орион". Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

По данным Генштаба, удар был нанесен 17 сентября и в ночь на 18 сентября 2026 года. Российский "Орион", известный также как "Иноходец", относится к классу MALE – средневысотным беспилотникам большой продолжительности полета.




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Источник: https://www.lrt.lt/en/news-in-english/19/3059479/nauseda-criticises-new-un-map-for-depicting-crimea-separately-from-ukraine
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