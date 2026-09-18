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ЗСУ уразили важливий об'єкт російських дронів в окупованому Криму: деталі

На аеродромі Саки українські сили заявили про знищення наземної станції управління російським розвідувально-ударним БПЛА

18 вересня 2026, 13:53
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Кравцев Сергей

Українські Сили оборони завдали серії ударів по російським військовим об'єктам на тимчасово окупованих територіях. Один із ключових епізодів стався на аеродромі Саки біля Новофедорівки у Криму, де було вражено наземну станцію управління безпілотним комплексом "Оріон". Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

ЗСУ уразили важливий об'єкт російських дронів в окупованому Криму: деталі

Дрон "Оріон". Фото: з відкритих джерел

За даними Генштабу, удару було завдано 17 вересня і в ніч на 18 вересня 2026 року. Російський "Оріон", відомий також як "Іноходець", відноситься до класу MALE — середньовисотних безпілотників великої тривалості польоту.

Комплекс здатний перебувати у повітрі до 24 годин, проводити розвідку та передавати цілевказівку. За даними українських військових, він може працювати на висотах до 7,5 кілометра та застосовувати кероване озброєння – ракети та авіабомби загальною масою до 200–250 кілограмів.

Головний ефект ураження станції управління полягає в обмеженні можливостей застосування самих безпілотників. Без відповідної наземної інфраструктури використання таких комплексів на конкретному оперативному напрямку стає значно складнішим.

Проте Кримом серія заявлених ударів не обмежилася. У районі Донецька українські військові повідомили про ураження об'єкта, який використовувався для зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників.

Ще дві поразки зафіксовано на території Луганської області. У районі Довжанська, за даними Генштабу, було вражено склад боєприпасів російських військ. У районі Кипучого повідомляється про удар по складу матеріально-технічних засобів окупаційних підрозділів.

Українське командування не розкрило подробиць про характер пошкоджень та можливі втрати російських сил внаслідок цих ударів.

Серія атак демонструє прагнення української сторони впливати не лише безпосередньо на передові позиції російських військ, а й на елементи їхньої військової інфраструктури – пункти управління безпілотниками, місця зберігання боєприпасів та матеріальних ресурсів.

При цьому, інформація про результати ударів надійшла від українського Генштабу; незалежне підтвердження масштабів пошкоджень та втрат на момент публікації відсутнє.

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