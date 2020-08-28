kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 28.08.2020

BTC/USD

11403.77

ETH/USD

387.97

LTC/USD

56.76

НБУ 28.08.2020

USD/UAH

27.65

EUR/UAH

32.70

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество события Наступление коронавируса: в Украине снова зафиксировали рекорд
commentss НОВОСТИ Все новости

Наступление коронавируса: в Украине снова зафиксировали рекорд

Лидерство по темпам распространения инфекции удерживает Киев

сегодня, 09:32
Автор:

Виолетта Комаровская

Прошла лишь неделя после предыдущего коронавирусного рекорда в Украине, как медики отчитались о новом. За сутки по всей стране зафиксировали 2438 новых больных. Это больше, чем в любой другой день с начала пандемии. Также Украина оказалась в шаге от нового рекорда смертности за день, говорится на сайте СНБО. 

За вчера в Украине от осложнений коронавируса умерли еще 48 человек. Днем ранее погибших было 49 и это стало рекордным показателем для Украины. Общее количество жертв выросло до 2451 человека.

Наступление коронавируса: в Украине снова зафиксировали рекорд

Пандемия коронавируса. Фото: lefigaro.fr

Активнее всего COVID-19 сейчас наступает на Киев. За сутки число инфицированных в столице выросло на 251 человека. Больше двухсот новых больных также зафиксировали во Львовской, Харьковской, Одесской и Тернопольской областях.

Общее число инфицированных достигло в Украине 114 497 человек. По регионам они распределились так: 

Львовская область - 13978 случаев (+215); 

г. Киев - 12719 случаев (+251)

Черновицкая область - 9855 случаев (+155)

Ровенская область - 8921 случай (+103);

Ивано-Франковская область - 8661 случай (+176);

Харьковская область - 8444 случая (+242)

Закарпатская область - 7302 случая (+77);

Одесская область - 6751 случай (+214);

Тернопольская область - 5478 случаев (+233);

Киевская область - 5397 случаев (+92);

Волынская область - 5320 случаев (+52)

Винницкая область - 3800 случаев (+64)

Житомирская область - 3063 случая (+65);

Хмельницкая область - 2194 случая (+92);

Днепропетровская область - 2162 случая (+67);

Черниговская область - 1676 случаев (+58);

Запорожская область - 1487 случаев (+33);

Черкасская область - 1390 случаев (+72);

Сумская область - 1361 случай (+59);

Донецкая область - 1318 случаев (+40);

Николаевская область - 1077 случаев (+37);

Кировоградская область - 790 случаев (+10);

Полтавская область - 705 случаев (+10)

Херсонская область - 374 случая (+11);

Луганская область - 274 случая (+10)

Стоит отметить, что более стремительно начало расти и количество тех, кто победил коронавирус. За вчера отрицательные результаты теста из лаборатории получили еще 866 человек. А общее число тех, кто выздоровел, теперь достигло 55 083 человек. 

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что туристы не смогут поехать в Египет без теста на коронавирус. 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!