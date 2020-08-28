Наступление коронавируса: в Украине снова зафиксировали рекорд

Прошла лишь неделя после предыдущего коронавирусного рекорда в Украине, как медики отчитались о новом. За сутки по всей стране зафиксировали 2438 новых больных. Это больше, чем в любой другой день с начала пандемии. Также Украина оказалась в шаге от нового рекорда смертности за день, говорится на сайте СНБО.

За вчера в Украине от осложнений коронавируса умерли еще 48 человек. Днем ранее погибших было 49 и это стало рекордным показателем для Украины. Общее количество жертв выросло до 2451 человека.

Пандемия коронавируса. Фото: lefigaro.fr

Активнее всего COVID-19 сейчас наступает на Киев. За сутки число инфицированных в столице выросло на 251 человека. Больше двухсот новых больных также зафиксировали во Львовской, Харьковской, Одесской и Тернопольской областях.

Общее число инфицированных достигло в Украине 114 497 человек. По регионам они распределились так:

Львовская область - 13978 случаев (+215);



г. Киев - 12719 случаев (+251);

Черновицкая область - 9855 случаев (+155);



Ровенская область - 8921 случай (+103);

Ивано-Франковская область - 8661 случай (+176);

Харьковская область - 8444 случая (+242);

Закарпатская область - 7302 случая (+77);

Одесская область - 6751 случай (+214);

Тернопольская область - 5478 случаев (+233);

Киевская область - 5397 случаев (+92);



Волынская область - 5320 случаев (+52);

Винницкая область - 3800 случаев (+64);

Житомирская область - 3063 случая (+65);

Хмельницкая область - 2194 случая (+92);



Днепропетровская область - 2162 случая (+67);

Черниговская область - 1676 случаев (+58);

Запорожская область - 1487 случаев (+33);



Черкасская область - 1390 случаев (+72);

Сумская область - 1361 случай (+59);



Донецкая область - 1318 случаев (+40);

Николаевская область - 1077 случаев (+37);



Кировоградская область - 790 случаев (+10);

Полтавская область - 705 случаев (+10);

Херсонская область - 374 случая (+11);

Луганская область - 274 случая (+10);

Стоит отметить, что более стремительно начало расти и количество тех, кто победил коронавирус. За вчера отрицательные результаты теста из лаборатории получили еще 866 человек. А общее число тех, кто выздоровел, теперь достигло 55 083 человек.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что туристы не смогут поехать в Египет без теста на коронавирус.

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