Путешествие в Египет: наличие теста на коронавирус с 1 сентября обязательна

При въезде в Египет с 1 сентября будут требовать тест на коронавирус. Об этом сообщает Посольство Украины в Египте на официальной странице Facebook .

По словам представителей Посольства, с первого дня осени все без исключения лица в возрасте от 6 лет, в т.ч. граждане Египта, которые пересекают государственную границу страны на въезд, обязаны иметь при себе сертификат с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не позднее, чем за 48 часов до прибытия.

Источник: Check Point

Сертификат ПЦР-теста, который позволяет въезд в Египет, должен обязательно содержать точную дату и время сдачи теста лицом, быть выдан официальной лабораторией, и содержать печать лаборатории. В сертификате должно быть обязательно указано, что лицу было проведено тестирование типа RT-PCR. При этом члены экипажей морских и воздушных судов, прибывающих в Египет, не освобождаются от соблюдения указанных требований. Тестирование этой категории лиц должно согласовываться агентской компанией по обслуживанию судов с Министерством охраны здоровья.

Гражданам в которых будет отсутствует необходимый сертификат, будет отказано в пересечени государственной границы Египта до соответствующего распоряжения МОЗ.

Как ранее сообщало издание "Комментарии", что в Украине до 31 октября продолжили и частично усилили карантин.

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