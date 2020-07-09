kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 09.07.2020

BTC/USD

9383.43

ETH/USD

245.65

LTC/USD

45.13

НБУ 09.07.2020

USD/UAH

27.20

EUR/UAH

30.80

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Записки эмигранта
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество события Наступление коронавируса: сколько еще украинцев заболели
commentss НОВОСТИ Все новости

Наступление коронавируса: сколько еще украинцев заболели

За сутки коронавирус унес жизни еще 21 пациента, 665 смогли вылечиться

сегодня, 09:33
Автор:

Виолетта Комаровская
Наступление коронавируса: сколько еще украинцев заболели

Еще 810 украинцев подхватили коронавирус. Положительный результат теста с лаборатории они получили в течение минувших суток. Таким образом, общее количество инфицированных в Украине с начала вспышки выросло до 51 224 человека, говорится на портале СНБО, где ведут подсчет всех заболевших. 

После вчерашнего рекордного показателя по количеству тех, кто вылечился, сегодня сюрприза не произошло. И все же число пациентов за сутки, которые смогли победить COVID-19, - внушительное. Таких в Украине еще 665. Общее число пациентов, которые преодолели болезнь, выросло до 23 784 человек. 

Самым пораженным регионом пока остается Львовская область. За сутки здесь обнаружили коронавирус еще у 119 пациентов. В целом ситуация по Украине сейчас выглядит так: 


Львовская область - 6681 случай (+119); 

г. Киев - 5872 случая (+93)

Черновицкая область - 5074 случая (+23)

Ровенская область - 4380 случаев (+76);

Закарпатская область - 3622 случая (+89);

Киевская область - 2895 случаев (+42);

Волынская область - 2875 случаев (+50)

Ивано-Франковская область - 2857 случаев (+60);

Харьковская область - 2521 случай (+55)

Тернопольская область - 2153 случая (+11);

Одесская область - 2052 случая (+68);

Винницкая область - 2021 случай (+19)

Житомирская область - 1500 случаев (+16);

Днепропетровская область - 1130 случаев (+10);

Хмельницкая область - 865 случаев (+2);

Донецкая область - 749 случаев (+36);

Черкасская область - 707 случаев (+12);

Кировоградская область - 669 случаев (+5);

Запорожская область - 605 случаев (+6);

Черниговская область - 585 случаев (+7);

Николаевская область - 465 случаев (+2);

Сумская область - 328 случаев (+5);

Полтавская область - 327 случаев (+1)

Херсонская область - 201 случай (+0);

Луганская область - 90 случаев (+3)


Стоит отметить, что жертв коронавируса по состоянию на утро четверга, 9 июля, в Украине уже 1 327. За минувшие сутки скончался 21 пациент. 

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что Всемирная организация здравоохранения признала, что коронавирус может передаваться через воздух. Также там рассказали, где вероятность подхватить COVID-19 таким образом самая высокая. 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!