Наступление коронавируса: сколько еще украинцев заболели

Еще 810 украинцев подхватили коронавирус. Положительный результат теста с лаборатории они получили в течение минувших суток. Таким образом, общее количество инфицированных в Украине с начала вспышки выросло до 51 224 человека, говорится на портале СНБО, где ведут подсчет всех заболевших.

После вчерашнего рекордного показателя по количеству тех, кто вылечился, сегодня сюрприза не произошло. И все же число пациентов за сутки, которые смогли победить COVID-19, - внушительное. Таких в Украине еще 665. Общее число пациентов, которые преодолели болезнь, выросло до 23 784 человек.

Самым пораженным регионом пока остается Львовская область. За сутки здесь обнаружили коронавирус еще у 119 пациентов. В целом ситуация по Украине сейчас выглядит так:





Львовская область - 6681 случай (+119);



г. Киев - 5872 случая (+93);

Черновицкая область - 5074 случая (+23);

Ровенская область - 4380 случаев (+76);

Закарпатская область - 3622 случая (+89);

Киевская область - 2895 случаев (+42);

Волынская область - 2875 случаев (+50);



Ивано-Франковская область - 2857 случаев (+60);

Харьковская область - 2521 случай (+55);

Тернопольская область - 2153 случая (+11);

Одесская область - 2052 случая (+68);



Винницкая область - 2021 случай (+19);

Житомирская область - 1500 случаев (+16);

Днепропетровская область - 1130 случаев (+10);

Хмельницкая область - 865 случаев (+2);

Донецкая область - 749 случаев (+36);

Черкасская область - 707 случаев (+12);



Кировоградская область - 669 случаев (+5);

Запорожская область - 605 случаев (+6);

Черниговская область - 585 случаев (+7);

Николаевская область - 465 случаев (+2);

Сумская область - 328 случаев (+5);



Полтавская область - 327 случаев (+1);

Херсонская область - 201 случай (+0);

Луганская область - 90 случаев (+3);





Стоит отметить, что жертв коронавируса по состоянию на утро четверга, 9 июля, в Украине уже 1 327. За минувшие сутки скончался 21 пациент.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что Всемирная организация здравоохранения признала, что коронавирус может передаваться через воздух. Также там рассказали, где вероятность подхватить COVID-19 таким образом самая высокая.

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