Наступление коронавируса: сколько еще украинцев заболели

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Виолетта Комаровская
Еще 810 украинцев подхватили коронавирус. Положительный результат теста с лаборатории они получили в течение минувших суток. Таким образом, общее количество инфицированных в Украине с начала вспышки выросло до 51 224 человека, говорится на портале СНБО, где ведут подсчет всех заболевших.
После вчерашнего рекордного показателя по количеству тех, кто вылечился, сегодня сюрприза не произошло. И все же число пациентов за сутки, которые смогли победить COVID-19, - внушительное. Таких в Украине еще 665. Общее число пациентов, которые преодолели болезнь, выросло до 23 784 человек.
Самым пораженным регионом пока остается Львовская область. За сутки здесь обнаружили коронавирус еще у 119 пациентов. В целом ситуация по Украине сейчас выглядит так:
Львовская область - 6681 случай (+119);
г. Киев - 5872 случая (+93);
Черновицкая область - 5074 случая (+23);
Ровенская область - 4380 случаев (+76);
Закарпатская область - 3622 случая (+89);
Киевская область - 2895 случаев (+42);
Волынская область - 2875 случаев (+50);
Ивано-Франковская область - 2857 случаев (+60);
Харьковская область - 2521 случай (+55);
Тернопольская область - 2153 случая (+11);
Одесская область - 2052 случая (+68);
Винницкая область - 2021 случай (+19);
Житомирская область - 1500 случаев (+16);
Днепропетровская область - 1130 случаев (+10);
Хмельницкая область - 865 случаев (+2);
Донецкая область - 749 случаев (+36);
Черкасская область - 707 случаев (+12);
Кировоградская область - 669 случаев (+5);
Запорожская область - 605 случаев (+6);
Черниговская область - 585 случаев (+7);
Николаевская область - 465 случаев (+2);
Сумская область - 328 случаев (+5);
Полтавская область - 327 случаев (+1);
Херсонская область - 201 случай (+0);
Луганская область - 90 случаев (+3);
Стоит отметить, что жертв коронавируса по состоянию на утро четверга, 9 июля, в Украине уже 1 327. За минувшие сутки скончался 21 пациент.
Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что Всемирная организация здравоохранения признала, что коронавирус может передаваться через воздух. Также там рассказали, где вероятность подхватить COVID-19 таким образом самая высокая.
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