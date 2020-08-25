Наступление коронавируса: где не удается остановить распространение инфекции

Черновицкая область снова превратилась в эпицентр коронавируса в Украине. В регионе инфекция распространяется активнее всего. За минувшие сутки там обнаружили еще 204 больных. Это больше, чем в любой другой области Украины. Таким образом Черновцы выходят на третье место по общему количеству инфицированных, сказано на сайте СНБО.

В лидерах пока все еще остаются Львовская области и Киев. За вчера там зафиксировали соответственно 136 и 130 новых случаев Covid-19. Более сотни больных выявили также в Ивано-Франковской, Харьковской, Тернопольской и Одесской областях.

Коронавирус в Украине. Фото: gettyimages.co.uk

В целом за вчера положительные тесты на коронавирус из лаборатории получили 1658 украинцев. Общее число инфицированных с начала вспышки выросло до 108 415 человек.

В регионах ситуация выглядит таким образом:

Львовская область - 13389 случаев (+136);



г. Киев - 12153 случая (+130);

Черновицкая область - 9371 случай (+204);



Ровенская область - 8644 случая (+85);

Ивано-Франковская область - 8154 случая (+179);

Харьковская область - 7807 случаев (+173);

Закарпатская область - 7063 случая (+37);

Одесская область - 6166 случаев (+112);



Волынская область - 5187 случаев (+40);



Киевская область - 5115 случаев (+90);

Тернопольская область - 4923 случая (+158);

Винницкая область - 3649 случаев (+25);

Житомирская область - 2923 случая (+59);

Днепропетровская область - 2050 случаев (+45);

Хмельницкая область - 2047 случаев (+37);

Черниговская область - 1552 случая (+32);

Запорожская область - 1407 случаев (+30);



Черкасская область - 1300 случаев (+3);

Сумская область - 1246 случаев (+59);



Донецкая область - 1238 случаев (+1);

Николаевская область - 1004 случая (+7);



Кировоградская область - 769 случаев (+1);

Полтавская область - 677 случаев (+14);

Херсонская область - 337 случаев (+1);

Луганская область - 244 случая (+0);

Следует отметить, что количество тех, кто выздоровел, за сутки выросло на 346 человек и достигает теперь 52 870 человек.

Умерли от коронавируса 2318 украинцев. Из них 25 - за минувшие сутки.

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