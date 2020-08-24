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Статистика коронавируса в Украине: свежие данные

За прошедшие сутки в Украине выявлено 1799 новых случаев заражения коронавирусом

сегодня, 09:05
Автор:

Владимир Лавский

За прошедшие сутки, 23 августа, в Украине выявлено 1799 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает официальный сайт Министерства здравоохранения Украины. 

За это же время зафиксировано 22 смертельных исхода и 289 больных полностью справились с болезнью. 

Статистика коронавируса в Украине: свежие данные

Суммарно во время пандемии коронавируса в Украине заболели 106 757 человек, из которых 52 524 уже официально выздоровели, смертельных исходов - 2293. 

Как ранее сообщали "Комментарии", за в воскресенье, 23 августа, коронавирус выявили у народного депутата Украины Юлии Тимошенко. Пока неизвестно, в каком состоянии находится украинский политик и где она проходит лечение. Сообщается лишь, что коронавирусной инфекцией также заразилась 40-летняя дочь политика Евгения и ее супруг Артур Чечеткин.


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