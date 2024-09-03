Рубрики
МЕНЮ
Черновалова Кристина
Адвокат Вячеслава Зинченко, подозреваемого в убийстве известного языковеда Ирины Фарион, Игорь Сулима, сделал резонансное заявление на пресс-конференции в Киеве. Он утверждает, что следователи намеренно игнорируют возможность того, что настоящий преступник все еще находится на свободе. Об этом сообщает "Апостроф".
Настоящий убийца Ирины Фарион остается на свободе: новые заявления адвоката
По словам адвоката, все усилия правоохранительных органов сосредоточены на том, чтобы как можно быстрее закрыть дело, несмотря на отсутствие реальных доказательств вины Зинченко.
"Сегодня складывается такая ситуация – есть подозреваемое лицо. За его задержание получены премии, повышение, и никто не будет искать настоящего убийцу. Поэтому следственные органы все доказательства подгоняют под подозреваемого", — сказал Сулима.
Игорь Сулима особо акцентировал внимание на находке пистолета "Форт-12", найденного в Днепре и якобы связанного с Зинченко. Адвокат также прокомментировал находку красных перчаток, которые, по данным следствия, были на руках убийцы.
В настоящее время Вячеслав Зинченко остается под стражей, ожидая дальнейшего рассмотрения своего дела, которое вызвало широкий общественный резонанс. Его защита выражает серьезные беспокойства по поводу объективности и справедливости проведения расследования.
Ранее "Комментарии" писали, что после убийства Ирины Фарион в конце июля следователи обнаружили в ее квартире что-то неожиданное. Подробности раскрыла дочь Фарион, София Семчишин, в интервью ТСН.
Новости