Настоящий герой: охранник супермаркета спас жизнь молодой девушке (видео)

Это произошло в одном из супермаркетов Харькова. Покупательнице резко стало плохо, и она потеряла сознание прямо посреди торгового зала. Но охранники сразу же увидели это и пришли ей на помощь.

Охранник супермаркета спас жизнь молодой девушке. Фото: unsplash

Так, в сети опубликовали ролик, в котором можно увидеть это невероятное спасение. У девушки появились судороги, после чего она упала и произошла остановка сердца.

Под опубликованным видео сообщается, что охранник по имени Александр стал настоящим героем в этой ситуации, потому что спас покупательницу от остановки сердца.

"В супермаркете на Шариковой охранник Александр Лепко спас девушку от остановки сердца. Если бы не Александр, девушка, возможно, не дожила бы до приезда скорой", — сказано в сообщении.

Ролик длится несколько минут, поэтому можно увидеть все действия, которые в этой ситуации предприняли неравнодушные люди. Так, один из охранников сделал молодой девушке непрямой массаж сердца, который и помог ее реанимировать. После того, как она смогла подняться, приехали медики и предоставили девушке дальнейшую помощь.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, на женщину напала акула во время занятия дайвингом. Это произошло в городе Марса-Алам 2 декабря. 42-летняя женщина решила позаниматься дайвингом, но в море ее ожидала огромная опасность. Внезапно на нее напала акула, к счастью, ей вовремя удалось сбежать от нее.

Туристке помогли спастись другие люди, которые тоже в тот момент были в море. Они помогли ей отбиться от огромного хищника. Бедная женщина отделалась глубокими шрамами. Как стало известно позднее, этот момент попал на видео, которое потом было опубликовано на Masr Times.





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