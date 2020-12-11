Настоящий герой: охранник супермаркета спас жизнь молодой девушке (видео)

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Любовь Блажко
Это произошло в одном из супермаркетов Харькова. Покупательнице резко стало плохо, и она потеряла сознание прямо посреди торгового зала. Но охранники сразу же увидели это и пришли ей на помощь.
Охранник супермаркета спас жизнь молодой девушке. Фото: unsplash
Так, в сети опубликовали ролик, в котором можно увидеть это невероятное спасение. У девушки появились судороги, после чего она упала и произошла остановка сердца.
Под опубликованным видео сообщается, что охранник по имени Александр стал настоящим героем в этой ситуации, потому что спас покупательницу от остановки сердца.
Ролик длится несколько минут, поэтому можно увидеть все действия, которые в этой ситуации предприняли неравнодушные люди. Так, один из охранников сделал молодой девушке непрямой массаж сердца, который и помог ее реанимировать. После того, как она смогла подняться, приехали медики и предоставили девушке дальнейшую помощь.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, на женщину напала акула во время занятия дайвингом. Это произошло в городе Марса-Алам 2 декабря. 42-летняя женщина решила позаниматься дайвингом, но в море ее ожидала огромная опасность. Внезапно на нее напала акула, к счастью, ей вовремя удалось сбежать от нее.
Туристке помогли спастись другие люди, которые тоже в тот момент были в море. Они помогли ей отбиться от огромного хищника. Бедная женщина отделалась глубокими шрамами. Как стало известно позднее, этот момент попал на видео, которое потом было опубликовано на Masr Times.
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