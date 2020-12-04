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Главная Новости Общество происшествия Чудом удалось спастись: на женщину напала акула во время занятия дайвингом (видео)
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Чудом удалось спастись: на женщину напала акула во время занятия дайвингом (видео)

Туристке удалось спастись только благодаря другому дайверу

сегодня, 20:28
Автор:

Любовь Блажко

Это произошло в городе Марса-Алам 2 декабря. 42-летняя женщина решила позаниматься дайвингом, но в море ее ожидала огромная опасность. Внезапно на нее напала акула, к счастью, ей вовремя удалось сбежать от нее. 

Чудом удалось спастись: на женщину напала акула во время занятия дайвингом (видео)

На женщину напала акула во время занятия дайвингом. Фото: unsplash

Туристке помогли спастись другие люди, которые тоже в тот момент были в море. Они помогли ей отбиться от огромного хищника. Бедная женщина отделалась глубокими шрамами. Как стало известно позднее, этот момент попал на видео, которое потом было опубликовано на Masr Times. 

В ролике можно увидеть, как туристка всеми силами пытается отбиться от акулы. Вовремя подоспел другой дайвер, который помог ей спасти свою жизнь. До берега женщине помог добраться инструктор по дайвингу.

42-летняя женщина сразу же поехала в больницу, где ей зашили рану, и оставили на некоторое время наблюдаться. Сообщается, что сейчас ее состояние стабильное. 


Как сообщало издание "Комментарии", в Египте рассказали о состоянии ребенка из Украины, на которого напала акула. В Египте продолжают бороться за жизнь 12-летнего украинского туриста, который пострадал от нападения акулы. Хищник травмировал руку ребенка, которую пришлось ампутировать. О том, что сейчас происходит в Египте с нашими туристами, рассказали в туристическом агентстве Шарм-эль-Шейха. 

На данный момент известно, что состояние матери мальчика и инструктора, которые также пострадали в результате нападения акулы.- стабильное.  Однако ребенок пребывает в тяжелом состоянии: за его жизнь продолжают бороться египетские врачи. Местные власти говорят, что лечат украинцев за свой счет и материальная помощь не нужна.


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Источник: https://www.masrtimes.com/24994?fbclid=IwAR1C0K-lT7ukRLOxNPya_3DBcSzZ2rTjbJP06unP8EUDF9aYBfLx8EHePKM
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