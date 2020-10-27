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Главная Новости Общество происшествия В Египте рассказали о состоянии ребенка из Украины, на которого напала акула
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В Египте рассказали о состоянии ребенка из Украины, на которого напала акула

В больнице Шарм-эль-Шейха дежурят военные, полиция и чиновники, которые не пускают никого к пострадавшим, однако отчитываются об их состоянии

сегодня, 11:13
Автор:

Елена Волкова

В Египте продолжают бороться за жизнь 12-летнего украинского туриста, который пострадал от нападения акулы. Хищник травмировал руку ребенка, которую пришлось ампутировать. О том, что сейчас происходит в Египте с нашими туристами, рассказали в туристическом агентстве Шарм-эль-Шейха.

В Египте рассказали о состоянии ребенка из Украины, на которого напала акула

На данный момент известно, что мать мальчика и инструктор, которые также пострадали в результате нападения акулы, находятся в стабильном состоянии. Однако ребенок пребывает в тяжелом состоянии: за его жизнь продолжают бороться египетские врачи. Местные власти говорят, что лечат украинцев за свой счет и материальная помощь не нужна. В больнице дежурят военные, полиция и чиновники, которые не пускают никого к пострадавшим, однако отчитываются об их состоянии. Тем временем, туроператор уже сделал заявление о том, что вернут украинцев домой, как только это разрешат медики. 

Напомним, трагедия произошла позавчера, в одном из туристических центров Египта за территорией отеля. Семья купила экстремальный тур у местных "гидов". Во время плавания под водой с маской и дыхательной трубкой на 12-летнего мальчика из Украины напала акула, в результате чего он потерял руку.


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