В Египте рассказали о состоянии ребенка из Украины, на которого напала акула

В Египте продолжают бороться за жизнь 12-летнего украинского туриста, который пострадал от нападения акулы. Хищник травмировал руку ребенка, которую пришлось ампутировать. О том, что сейчас происходит в Египте с нашими туристами, рассказали в туристическом агентстве Шарм-эль-Шейха.

На данный момент известно, что мать мальчика и инструктор, которые также пострадали в результате нападения акулы, находятся в стабильном состоянии. Однако ребенок пребывает в тяжелом состоянии: за его жизнь продолжают бороться египетские врачи. Местные власти говорят, что лечат украинцев за свой счет и материальная помощь не нужна. В больнице дежурят военные, полиция и чиновники, которые не пускают никого к пострадавшим, однако отчитываются об их состоянии. Тем временем, туроператор уже сделал заявление о том, что вернут украинцев домой, как только это разрешат медики.

Напомним, трагедия произошла позавчера, в одном из туристических центров Египта за территорией отеля. Семья купила экстремальный тур у местных "гидов". Во время плавания под водой с маской и дыхательной трубкой на 12-летнего мальчика из Украины напала акула, в результате чего он потерял руку.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!