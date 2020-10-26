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Главная Новости Общество происшествия В Египте в результате нападения акулы серьезно пострадал украинский 12-летний турист - известны детали
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В Египте в результате нападения акулы серьезно пострадал украинский 12-летний турист - известны детали

Лечение украинского туриста оплачивается египетской стороной

сегодня, 22:14
Автор:

Дмитрий Симоненко

В туристическом Египте был серьезно травмирован акулой украинский несовершеннолетний турист. Об этом сообщает Государственное агентство развития туризма Украины на своей странице в социальной сети Facebook.

В Египте в результате нападения акулы серьезно пострадал украинский 12-летний турист - известны детали

Известно, что трагедия произошла вчера, в одном из туристических центров Египта за территорией отеля. Семья купила экстремальный тур у местных "гидов". Во время плавания под поверхностью воды с маской и дыхательной трубкой на 12-летнего подростка из Украины напала акула, в результате чего мальчик потерял руку.

Пострадавший ребенок перенес оперативное вмешательство, завтра ему предстоит еще одна операция. На данный момент он находится в реанимации.

Также, представители Государственного агентства развития туризма Украины просят отдыхающих быть максимально осторожными в стране пребывания, заранее ознакомиться с правилами безопасности, брать экстремальные туры только у лицензированных туроператоров или их официальных локальных партнеров.


Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Египет освободил туристов от уплаты визового сбора.


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