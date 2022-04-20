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Наша задача – этого не допустить: в Минобороны раскрыли главную цель наступления РФ на Донбасс

В Минобороны считают ложными тезисы Кремля о наличии в этой так называемой "специальной военной операции" нескольких этапов. На самом деле, как утверждают в ведомстве, "этап" был один

сегодня, 09:05
Автор:

Кравцев Сергей
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Россия хочет взять основные силы украинских защитников на Донбассе в кольцо, после чего отчитаться о создании так называемого "котла". Цель – выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал спикер Минобороны, полковник Александр Мотузяник.

Наша задача – этого не допустить: в Минобороны раскрыли главную цель наступления РФ на Донбасс

Полковник Александр Мотузяник. Фото: из открытых источников

В Минобороны считают, что все рассказы российского военно-политического руководства о том, что "военная спецоперация" изначально включала в себя несколько этапов – просто шум для отвода глаз. Изначально не было никаких этапов. Был один план – оккупация всей территории Украины, взятие под контроль всех крупных городов Украины, свержение законно избранной украинской власти и установление там марионеточных прокремлевских режимов. Таким силовым путем Москва рассчитывала вернуть Украину в сферу своего влияния. Но, встретив, ожесточенное сопротивление украинского народа, готовность ВСУ до последнего защищать государство в России решили откорректировать планы.

Александр Мотузяник считает, что теперь первоочередная цель российских захватчиков – полный контроль над территориями Донецкой и Луганской областей. Сейчас враг пытается окружить подразделения ВСУ на востоке, добиться перекрытия возможных путей логистического обеспечения и последующий разгром.

"Они (Ред. россияне) любят отчитываться об образовании так называемых "котлов". Наша задача – этого не допустить", — подитожил Мотузяник.

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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/etap-odin-minoborony-nazvali-pervonachalnyy-1650432658.html
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