Население Земли 15 ноября достигнет 8 млрд человек: где проживает больше всего людей

Как передает издание "Комментарии", на Земле во вторник появится восьмимиллиардный житель, сообщается в докладе ООН по прогнозам в отношении численности мирового населения. По всем прогнозам, после 15 ноября население планеты достигнет 8 млрд. Подчеркивается, что рост населения частично вызван снижением уровня смертности. Согласно прогнозам, дальнейшее снижение смертности приведет к тому, что средняя продолжительность жизни во всем мире к 2050 году составит около 77,2 года.

Население мира преодолело отметку в восемь миллиардов человек. Фото: un.org

"Всемирный день народонаселения в этом году приходится на знаменательное время, когда мы ожидаем рождения восьмимиллиардного жителя планеты. Это повод отметить наше многообразие, восхититься достижениями в сфере здравоохранения, которые способствовали продлению жизни и существенно снизили показатели материнской и детской смертности", — приводят в другом сообщении ООН слова генсека Антониу Гутерриша.

В докладе организации отмечается, что население мира растет самыми медленными темпами с 1950 года. Согласно недавним прогнозам ООН, население мира может вырасти примерно до 8,5 млрд в 2030 году и 9,7 млрд в 2050 году. В 2080-х годах численность населения может достичь пика в 10,4 млрд человек и оставаться на этом уровне до 2100 года.

В 2022 году наиболее густонаселенными регионами стали Восточная и Юго-Восточная Азия с 2,3 млрд человек (29% населения планеты), а также Центральная и Южная Азия с населением в 2,1 млрд человек (26% населения планеты). Странами с наиболее высокой численностью жителей являются Китай и Индия, в каждой проживают по более 1,4 млрд человек. Кроме того, ожидается, что в течение 2023 года население Индии превысит население Китая.

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Также издание "Комментарии" сообщало – президент Владимир Зеленский, обращаясь к участникам саммита "Большой двадцатки" (G20) в онлайн формате, заявил, что Киев согласится на мир, когда Россия выведет свои войска за пределы территории Украины и заплатит за нанесенный ущерб. Он также призвал G20 исключить РФ из своего состава, а международное сообщество – "зацементировать ключевые элементы послевоенной архитектуры безопасности", которые сделают невозможным повторное наступление со стороны России. Главком ВСУ Валерий Залужный также подчеркнул, что Украина продолжит бороться и не примет никаких переговоров с РФ, пока россияне не покинут украинскую землю. О чем говорят данные заявления, а также ряд других, которые уже озвучены во время саммита G20? Журналисты "Комментариев" с этими вопросами обратились к экспертам.

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