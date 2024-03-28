Население Украины может сократиться на миллионы: как предотвратить

На фоне вызовов, которые возникли перед Украиной в последние десятилетия, одним из самых насущных является демографическая проблема. Согласно оценкам Института демографии и проблем качества жизни НАН Украины, без изменений население страны может сократиться до критически низких показателей – до 28,9 миллионов человек к 2041 году и до 25,2 миллионов человек к 2051 году.

Население Украины может сократиться до 25,2 млн в ближайшие 26 лет

Министерство социальной политики предложило Стратегию, которая имеет целью не просто остановить уменьшение населения, но и обеспечить его рост. Этот план включает в себя несколько важных шагов: обеспечение лучших условий жизни для всех, поощрение украинцев, которые сейчас живут за границей, вернуться домой, и увеличение количества рожденных детей в стране.

Одна из главных целей – повысить рождаемость до 2,2 ребенка на одну женщину. Правительство планирует создать лучшие условия для семей, чтобы у украинцев было больше детей. Также важным пунктом является снижение смертности и привлечение больше людей к жизни в Украине, включая тех, кто покинул страну из-за войны или других причин.

Минсоцполитики отмечает, что многие украинцы сейчас живут за пределами страны – крупнейшие общины находятся в России, Канаде и США. План предусматривает меры по содействию их возвращению.

По расчетам Минсоцполитики, внедрение этой стратегии позволит достичь численности населения на уровне 33,9 миллиона человек к 2041 году и 31,6 миллиона человек к 2051 году.

Кроме того, премьер-министр Денис Шмигаль заявил о сложной демографической ситуации в Украине из-за войны. Украина теряет людей на фронте, а также миграция в другие страны. По его словам, власти должны вернуть украинцев, а также мотивировать рожать как можно больше детей для будущего Украины.