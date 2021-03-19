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NASA успешно испытало ракету для полета на Луну

Многие аэрокосмические фирмы уже поздравили управление с успешным испытанием

сегодня, 06:19
Автор:

Ольга Чародий

Американское космическое агентство NASA завершило испытание ракеты, которая должна доставить людей на Луну к 2024 году в рамках миссии "Артемида". Об этом говорится на сайте NASA.

NASA успешно испытало ракету для полета на Луну

NASA успешно завершило испытание (фото из открытых источников)

Во время испытания NASA смоделировали запуск двигателей основной ступени ракеты Space Launch System (SLS) закрепленной в вышке космического центра имени Джона Стенниса в штате Миссисипи.

 Аэрокосмические фирмы считают, что управление провело успешное испытание двигателей ракеты, построенной для миссии компанией Boeing. Целью последней является возвращение людей на Луну к 2024 году, то есть более чем через полвека с момента последней лунной прогулки.

Во время испытания NASA смоделировали запуск двигателей основной ступени ракеты Space Launch System (SLS) закрепленной в вышке космического центра имени Джона Стенниса в штате Миссисипи.

Четыре двигателя работали в течение восьми минут испытаний и заполнили все вокруг облаками белого дыма. После того как они отключились, сотрудники NASA аплодировали в прямом эфире.

 Напомним, американскому космическому агентству NASA удалось создать уникальную виртуальную фотокабину с видами Марса, на фоне которых может сфотографироваться любой желающий. Также сообщается, что для создания изображения, следует скачать снимок, выбрать более понравившийся фон, а затем загрузить и сохранить фотографию. Космическое агентство также предлагает поделиться изображением под хэштегом #CountdownToMars. Сделать снимок можно на фоне пейзажей Красной планеты, у марсохода, ракет, а также офиса NASA.

Накануне марсоход Perseverance стал пятым марсоходом НАСА, благополучно приземлившимся на поверхность Марса после того, как пережил "семь минут ужаса". Это самый крупный и совершенный марсоход, который агентство когда-либо отправляло на Красную планету. Он будет собирать данные и искать признаки древней жизни в кратере, в котором, как предполагается, около 3,9 млрд лет назад было озеро.



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Источник: https://www.nasa.gov/press-release/nasa-mega-moon-rocket-passes-key-test-readies-for-launch/
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