Нас ждет самая тяжелая зима в истории: Politico узнало, что может стать спасением для Украины

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Кравцев Сергей
Накануне "самой сложной в истории" Украины зимы атомная энергетика является едва ли не единственным спасением для страны. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Politico".
Атомная энергетика. Фото: из открытых источников
Западное издание цитирует слова министра энергетики Германа Галущенко, отмечая, что давление украинская энергосистема выдерживает прежде всего благодаря атомной энергетике.
Именно поэтому Украина при поддержке западных партнеров стремится завершить строительство двух атомных блоков на Хмельницкой АЭС.
СМИ отмечает, сегодня для Украины приоритет – максимально восстановить разрушенные Россией объекты генерации до наступления холодов.
Стоит напомнить, ранее правительство Украины одобрило проект закона о завершении строительства двух атомных блоков на Хмельницкой станции. Позже проект одобрил парламентский комитет. Сейчас он ожидает рассмотрения в сессионном зале.
Намерение Украины строить дополнительные атомные блоки публично поддержали США в лице специального представителя по вопросам восстановления страны Пенни Прицкер.
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