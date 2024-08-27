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Нас ждет самая тяжелая зима в истории: Politico узнало, что может стать спасением для Украины

Украина при поддержке западных партнеров стремится завершить строительство двух атомных блоков на Хмельницкой АЭС

сегодня, 16:36
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Кравцев Сергей

Накануне "самой сложной в истории" Украины зимы атомная энергетика является едва ли не единственным спасением для страны. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Politico".

Нас ждет самая тяжелая зима в истории: Politico узнало, что может стать спасением для Украины

Атомная энергетика. Фото: из открытых источников

Западное издание цитирует слова министра энергетики Германа Галущенко, отмечая, что давление украинская энергосистема выдерживает прежде всего благодаря атомной энергетике.

Именно поэтому Украина при поддержке западных партнеров стремится завершить строительство двух атомных блоков на Хмельницкой АЭС.

"Нам нужно больше генерации, даже в период восстановления и особенно после войны. Мы понимаем, что любой атомный проект требует лет, поэтому нам нужно начать как можно скорее, особенно в этой ситуации, когда мы имеем 80% готовность строительной части объекта", — отметил министр.

СМИ отмечает, сегодня для Украины приоритет – максимально восстановить разрушенные Россией объекты генерации до наступления холодов.

"Мы стараемся, конечно, отремонтировать каждый объект, который можно отремонтировать, добавить в систему дополнительную генерацию", — сказал Галущенко.

Стоит напомнить, ранее правительство Украины одобрило проект закона о завершении строительства двух атомных блоков на Хмельницкой станции. Позже проект одобрил парламентский комитет. Сейчас он ожидает рассмотрения в сессионном зале.

Намерение Украины строить дополнительные атомные блоки публично поддержали США в лице специального представителя по вопросам восстановления страны Пенни Прицкер.

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