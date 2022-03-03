Народные депутаты Украины обратились в ВОЗ и Красный Крест

Комитет по вопросам здравоохранения обратился в ВОЗ и Красный Крест о предоставлении Украине гуманитарной помощи. Об этом сообщил Михаил Радуцкий.



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Комитет написал три письма для международных организаций – ВОЗ, Международного комитета Красного Креста, председателя гуманитарного комитета Украинской Медицинской Ассоциации США в связи с тем, что в условиях войны имеются проблемы с организацией работы медицинских учреждений, обеспечением больниц и аптек медицинскими препаратами, вывозом раненых из мест боевых действий.



Украина просит ВОЗ оказать гуманитарную помощь в виде лекарств и медицинского оборудования, Красный Крест помочь в организации "зеленых коридоров" для жителей оккупированных территорий, эвакуации детей, тяжелобольных и раненых, а также оказать гуманитарную помощь государству.

Главу гуманитарного комитета Украинской Медицинской Ассоциации США Украина просит организовать лечение пострадавших украинских военных и оказать нашей стране гуманитарную помощь.

Ведь помощь международных организаций очень необходима для спасения населения, пострадавшего от обстрелов российскими оккупантами.

Как сообщал портал, в Центре оборонных стратегий рассказали, какую тактику враг использует в Киеве. В Киеве российские оккупационные войска пытаются использовать такую же тактику, что и в других городах, они пытаются брать город в кольцо, постепенно сужая его.

Российский оппозиционер Алексей Навальный призывает россиян митинговать и сражаться, чтобы остановить войну в Украине и не быть трусами. Лидер оппозиции написал, что россияне не должны быть нацией убийц, трусов и молчунов, молчащих о военных действиях, об обстрелах российскими войсками населения Украины, о войне, "развязанной нашим явно обезумевшим царьком".





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