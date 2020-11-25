Нардепы просят правительство защитить грузоперевозчиков от монопольных злоупотреблений УЗ

Группа народных избранников обратились к главе Кабмина Украины Дениса Шмыгалю, министру инфраструктуры Владислава Криклию и главы Укрзализныци Владимира Жмаку с просьбой о принятии неотложных мер для обеспечения равных условий по предоставлению услуг по перевозке грузов компаниями-экспедиторами.



Об этом говорится в соответствующем письме.

В нем нардепы привели примеры того, что Укрзализныця принимает необоснованные решения по установлению тарифов на грузовые перевозки.

Так, депутаты напомнили, что осенью прошлого УЗ установила ставку платы за использование вагонов перевозчика по территории Украины в размере 1136 грн без НДС, за один вагон-зерновоз в сутки.

А уже в апреле этого года УЗ ввела дополнительные тарифы для владельцев бункерных вагонов для сыпучих материалов в размерах:

12 месяцев — 584 грн НДС

11 месяцев — 617 грн НДС

10 месяцев — 649 грн НДС

9 месяцев — 682 грн НДС

Нардепы напомнили, что УЗ является монополистом на отечественном рынке перевозок грузов железнодорожным транспортом. Поэтому, из-за отсутствия каких-либо альтернатив, предприниматели вынуждены заключать дополнительные соглашения с железнодорожным ведомством, иначе их ждут штрафные санкции.

Однако, в сентябре текущего года УЗ снова увеличила тарифы исключительно для владельцев вагонов-зерновозов. Так, с 5 сентября новые тарифы составили: 800 грн за ед. без НДС, с 6 октября — 900 грн за ед. без НДС, с 5 ноября — 1000 грн за ед. без НДС.

В то же время тарифы для хоппер-зерновозов остались без изменений.

По мнению нардепов, подобными действиями УЗ создала неравные условия для бизнеса, следовательно, это может свидетельствовать о злоупотреблениях УЗ своим монопольным положением на рынке.

"АМКУ неоднократно рекомендовал Укрзализныци не создавать неравных условий при оказании услуг перевозки грузов и соблюдать баланс интересов участников рынка грузоперевозок", — напоминают депутаты.

Таким образом, народные избранники призвали чиновников предоставить экономические исследования или расчеты, которые стали основанием для изменения вышеуказанных тарифов.

Кроме того, депутаты призвали правительства принять меры по обеспечению равных условий предоставления услуг по перевозке грузов железнодорожным транспортом и соблюдать баланс интересов участников рынка.

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