Нардеп заявил, что сегодня планируют уволить Кудрицкого: что известно

Сегодня вечером может произойти событие, способное изменить ход развития энергетической отрасли Украины. По словам народного депутата Ярослава Железняка, планируется увольнение главы "УкрЭнерго" Владимира Кудрицкого.

Сегодня вечером планируют уволить главу «УкрЭнерго» Кудрицкого

Однако этот план не остался без внимания международных партнеров Украины. Коллега Железняка, Инна Совсун, опубликовала совместное письмо от ЕС, Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), Международной финансовой корпорации (IFC) и бизнес-омбудсмена, в котором прямо указывается на негативные последствия такого решения. Авторы письма отмечают, что подобные действия не только нарушают принципы корпоративного управления, но и ставят под угрозу миллиардные кредиты, предоставленные УкрЭнерго международными финансовыми учреждениями.







“В котором даже без намеков прямо говорят, что это плохая идея. Не только со стороны корпоративного управления (потому что оно не предполагает, что ставка там что-то поручает надзорной), а даже с точки зрения миллиардов евро кредитов для Укрэнерго. Но… вангую, что и на этот кактус наши энергетические крысы залезут до последнего…” – написал Железняк.

Кроме того, Инна Совсун на своей странице в Фейсбуке написала, что Наблюдательный совет Укрэнерго в этот момент голосует за увольнение Владимира Кудрицкого.

Приняли бы решение об отставке, если бы накануне президент на заседании ставки Верховного Главнокомандующего не решил, что господину Кудрицкому почему-то нужно уйти? Ответ очевиден”, — написала Совсун.

Читайте на портале "Комментарии" — На волне массовых обсуждений, председатель комитета по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Верховной Рады Андрей Герус сделал заявление, опровергая информацию о требовании президента Владимира Зеленского об увольнении Владимира Кудрицкого, главы НАК "Укрэнерго". Об этом он рассказал в эфире Радио NV.