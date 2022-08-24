Нардеп: Витренко покинет должность главы НАК «Нафтогаз» и ответит за коррупционные решения

Отношения группы компаний Нест, НАК Нафтогаз и ряда картинных галерей имеют все признаки коррупционных. Руководитель НАК "Нефтегаз" Юрий Витренко принял крайне сомнительные решения по переезду НАК "Нефтегаз" из собственного офиса по ул. Богдана Хмельницкого в арендованном по адресу ул. Михайловская, 12б. Он принадлежит ГК "Нест". Так что за это и не только придется отвечать, уйдя с занимаемой должности. Как сообщает издание "Комментарии", об этом у себя в Facebook написал нардеп Николай Тищенко.

Юрий Витренко. Фото: фейсбук Николая Тищенко

Нардеп отметил, что переезжало руководство "Нефтегаза" вроде бы на период ремонта, однако на каком этапе ремонтные работы по ул. Богдана Хмельницкого пока неясно.

"Из открытых источников стало известно, что Витренко потратил на аренду нового офиса более 500 млн. гривен из бюджета НАК "Нафтогаз". Это в десятки раз превышает вероятную стоимость ремонта собственного офиса. Согласно оценкам специалистов по недвижимости, рыночная стоимость здания по ул. Михайловской, 12б ниже суммы, которую Витренко потратил на его аренду. За эти деньги он мог бы купить подобное здание, а не арендовать. Согласно имеющейся информации, владелец здания, которое арендует НАК, системно покупает произведения искусства у картинных галерей, связанных с ближайшим окружением Витренко. Такие действия с высокой вероятностью могут быть организованы коррупционной схемой, а не стечением обстоятельств", – написал Тищенко.

Также парламентарий сообщил, что решил направить соответствующие депутатские запросы в НАК "Нафтогаз", СБУ, НАБУ и Кабинет министров. Поскольку роль наблюдательного совета НАК сейчас выполняет Кабинет министров также обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой дать оценку решениям руководителя НАК "Нафтогаз" Юрия Витренко по поводу целесообразности расходов сотен миллионов на аренду красивого офиса в разгар войны с российским агрессором.

"Если факты нецелевого использования средств НАК "Нафтогаз" или коррупционные действия подтвердятся, Витренко обязан немедленно покинуть пост руководителя НАК и предстать перед судом", – подытожил нардеп.

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