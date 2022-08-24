Нардеп: Витренко покинет должность главы НАК «Нафтогаз» и ответит за коррупционные решения

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Кравцев Сергей
Отношения группы компаний Нест, НАК Нафтогаз и ряда картинных галерей имеют все признаки коррупционных. Руководитель НАК "Нефтегаз" Юрий Витренко принял крайне сомнительные решения по переезду НАК "Нефтегаз" из собственного офиса по ул. Богдана Хмельницкого в арендованном по адресу ул. Михайловская, 12б. Он принадлежит ГК "Нест". Так что за это и не только придется отвечать, уйдя с занимаемой должности. Как сообщает издание "Комментарии", об этом у себя в Facebook написал нардеп Николай Тищенко.
Юрий Витренко. Фото: фейсбук Николая Тищенко
Нардеп отметил, что переезжало руководство "Нефтегаза" вроде бы на период ремонта, однако на каком этапе ремонтные работы по ул. Богдана Хмельницкого пока неясно.
Также парламентарий сообщил, что решил направить соответствующие депутатские запросы в НАК "Нафтогаз", СБУ, НАБУ и Кабинет министров. Поскольку роль наблюдательного совета НАК сейчас выполняет Кабинет министров также обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой дать оценку решениям руководителя НАК "Нафтогаз" Юрия Витренко по поводу целесообразности расходов сотен миллионов на аренду красивого офиса в разгар войны с российским агрессором.
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