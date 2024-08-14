Нардеп требует вернуть "стрелки назад": о чем идет речь

В сентябре этого года Украина впервые не может перейти на зимнее время, но не все политики и общественность согласны с этим решением. Народный депутат Алексей Гончаренко уже второй раз обращается с призывом к людям поддержать его петицию, чтобы отменить новый закон.

Гончаренко призывает к отмене нового закона о переводе часов

“Зарегистрировал петицию, нужны еще голоса! Времени маловато! Пересылайте друзьям, знакомым. Должны дожать и отменить этот абсурд, что хотят натворить слуги”, — написал гончаренко.

Петиция собрала 11 тысяч голосов из необходимых 25 тысяч, что свидетельствует о значительном интересе и поддержке среди граждан, но для достижения цели еще нужно много усилий.





Эксперты подчеркивают, что отмена перевода на зимнее время может повлечь за собой увеличение расходов на освещение и повлиять на биологические ритмы людей. С другой стороны, приверженцы закона утверждают, что стабильный временной режим снизит стресс и будет способствовать улучшению здоровья нации.

Напомним, что 16 июля Верховная Рада приняла закон, отменяющий перевод часов на летнее время. 261 депутат поддержал законопроект, три года рассматриваемый в парламенте. Опрос Active Group показал, как на это решение отреагировали украинцы.

Согласно социологическому опросу компании Active Group большинство украинцев положительно или безразлично относится к отмене перевода часов в Украине с зимних на летнее время.

Также "Комментарии" писали об опросе, который показал, сколько украинцев считает перевод часов полезным.