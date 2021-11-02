Нардеп: теперь к газовому кризису плюс еще один

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Кравцев Сергей
Недавно проявилась еще одна проблема власти. Как оказалось, на складах украинских ТЭС не хватает угля. Его просто не завезли. И Украина оказалась на пороге еще одного кризиса. Теперь в придачу к газовому кризису мы получим и кризис на рынке тепла и электроэнергии. Как передает издание "Комментарии", такое мнение у себя в Facebook высказал нардеп 7-го и 8-го созывов ВР Олег Медуница.
Уголь. Фото: из открытых источников
Он добавляет, теперь наши потребители вместо того, чтобы финансировать украинскую добычу угля, труд украинских энергетиков, работу наших энергокомпаний, будут финансировать в экономику соседних России и Белоруссии. Это, конечно, очень досадный факт. И ответственность за всю эту ситуацию полностью лежит на властях, которые не успели вовремя завезти уголь.
Олег Медуница подчеркивает, здесь не все просто и этой слабостью Украины, к которой привели ошибки Зеленского в государственном управлении, сразу воспользовалась Россия. С 1 ноября Россия запретила экспорт угля в Украину на наши ТЭС. Впоследствии прогнозируемо союзная им Беларусь отменила все аукционы по продаже электроэнергии. Таким образом власти Зеленского затянули на шее страны энергетическую удавку, и наши враги непременно этим воспользуются.
Читайте также на портале "Комментарии" — Олег Медуница считает, что в государстве необходимо ввести чрезвычайное положение.
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