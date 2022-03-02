Нардеп: Путин в Беларуси хочет снова сделать Януковича президентом, чтобы дожать Лукашенко

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
В некоторых СМИ появилась информация о том, что беглого украинского президента Виктора Януковича, который все это время скрывался в России, хотят объявить президентом в Беларуси. Если это произойдет, то Путин – психически больной человек. Он – некрофил. Он возбуждается от всего мертвого. Как сообщает издание "Комментарии", об этом у себя в Facebook пишет нардеп 8-го созыва, журналист Сергей Высоцкий.
Виктор Янукович. Фото: из открытых источников
Он добавляет все это свидетельствуюет о том, что план Владимира Путина полностью провалился. Извлечение из шкафа побитого молью беглого президента с "коронированием" в Беларуси – это свидетельство промежуточного поражения Путина. Потому что хотелось не в Минске, а в Киеве. И не Януковича, а какого-нибудь Царева.
Читайте на портале "Комментарии" — в Сумской области состоялись переговоры с россиянами: стало известно, о чем договорились.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости