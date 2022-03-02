Нардеп: Путин в Беларуси хочет снова сделать Януковича президентом, чтобы дожать Лукашенко

В некоторых СМИ появилась информация о том, что беглого украинского президента Виктора Януковича, который все это время скрывался в России, хотят объявить президентом в Беларуси. Если это произойдет, то Путин – психически больной человек. Он – некрофил. Он возбуждается от всего мертвого. Как сообщает издание "Комментарии", об этом у себя в Facebook пишет нардеп 8-го созыва, журналист Сергей Высоцкий.

Виктор Янукович. Фото: из открытых источников

"Юридически, я так понимаю, расчет Путина состоит в том, чтобы Янукович после своего "восстановления" в качестве президента снова написал просьбу в ОДКБ по вводу войск. Чтобы дожать Лукашенко", – отметил Высоцкий.

Он добавляет все это свидетельствуюет о том, что план Владимира Путина полностью провалился. Извлечение из шкафа побитого молью беглого президента с "коронированием" в Беларуси – это свидетельство промежуточного поражения Путина. Потому что хотелось не в Минске, а в Киеве. И не Януковича, а какого-нибудь Царева.

"Путин стоит перед выбором. Самостоятельно Украину он победить не способен. 80% его подразделений уже прошли через фронт, понесли сокрушительные потери, техника сожжена, боеспособность на нуле. Дальше нужно либо объявлять мобилизацию в России и прощаться с формулировкой "специальная операция", либо бросать в нашу страну белорусские войска. Остальные страны ОДКБ я в расчет не беру. Потому что в боеспособность какой армянской армии на украинской земле просто не верю. Лукашенко пока пытается вертеться. И это хорошо. Ибо каждый день играет на нас. Х*р они нас победят. Все будет Украина! Украинцы похоронят империю. У меня нет в этом никакого сомнения!", – размышляет Сергей Высоцкий.

Читайте на портале "Комментарии" — в Сумской области состоялись переговоры с россиянами: стало известно, о чем договорились.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!