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Нардеп от "Слуги народа" Тарасенко: призыва и мобилизации женщин не будет

В партии "Слуга народа" прокомментировали скандальный закон о военном учете женщин в рядах Вооруженных сил Украины

сегодня, 11:20
Автор:

Людмила Слободенюк
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Нардеп от "Слуги народа" Тарасенко: призыва и мобилизации женщин не будет

Тарас Тарасенко. Фото из открытых источников

В партии "Слуга народа" решили прокомментировать приказ Министерства обороны о перечне профессий, после получения которых женщины должны стать на военный учет. Здесь утверждают, что тот факт, что женщины некоторых профессий будут становиться на военный учет, не значит, что они будут призывать служить в армии. По словам нардепа Тараса Тарасенко, это лишь модернизация учета по специальностям, которые могут быть теоретически необходимы для обороны государства. Сообщает пресс-служба "Слуги народа".

"Вооруженные Силы просто будут знать, какие специалисты в стране могут в крайнем случае присоединиться к обороне Украины. Это также будет шагом навстречу тем женщинам, которые желают проходить военную службу во избежание лишних процедур при занимании должностей по своей специальности", – подчеркнул он.

Никакой срочности во взятии женщин на военный учет нет, подчеркивают в партии. Время есть до конца 2022 года. К тому же государство будет делать все, чтобы обеспечить удобные процедуры дистанционной постановки на учет.

"Никому не нужно сразу бежать в военкомат. Постепенно с использованием технологий Минобороны обеспечит более современный учет военнообязанных по специальностям, которые могут быть  необходимы для обороны. При этом будет делаться все, чтобы обеспечить максимально удобные процедуры дистанционного взятия на учет – насколько это возможно", – рассказал нардеп от "Слуги народа" Игорь Копытин.

Читайте также: "Перечень будет пересмотрен в сторону уменьшения и здравого смысла", — нардеп о военном учете женщин.


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Источник: https://sluga-narodu.com/deputaty-pro-viyskovyy-oblik-dlia-zhinok-pryzovu-i-mobilizatsii-ne-bude/
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