Народный депутат Украины Алексей Гончаренко выступил с резкой критикой в адрес представителей отечественных властей и лидеров мнений, публично атакующих президента США Дональда Трампа на американском телевидении. Парламентарий подчеркнул, что эмоциональные выпады против стратегического партнера в условиях тотальной технической и разведывательной зависимости Украины смертельно опасны.

Алексей Гончаренко

Политик использовал народную пословицу, чтобы описать абсурдность нынешних дипломатических споров между Киевом и Вашингтоном на фоне несоблюдения Кремлем каких-либо соглашений. По его мнению, предвыборный период в Штатах требует от Украины максимальной гибкости, а не агрессивной риторики.

"Гори сарай, гори и хата, — эмоционально описывает текущую ситуацию народный депутат Алексей Гончаренко. — У нас сейчас с США горит сарай, зачем уничтожать хату? Неясно. Да, очень так, что Россия не придерживается энергетического перемирия, но это не повод, чтобы выходить на все американские телеканалы и критиковать Президента США и его партию перед выборами".

Законодатель выделил два критических фактора, без которых украинская армия просто не сможет удерживать линию фронта и призвал трезво оценивать реальность.

"НИКТО не сможет заменить разведданные США, — акцентирует Алексей Гончаренко, иронически добавляя, что альтернативой мог бы стать разве что Китай. — И НИКТО не сможет заменить связь Старлинк для нашей армии. Мы зависимы от Старлинка на 200 процентов. Абсолютно".

Он подчеркнул, что в случае остановки поставок этих технологий расплачиваться придется тысячами жизней украинских военных.

Вместо публичного обвинения руководства США в слабости парламентарий требует перехода к активной кулуарной дипломатии.

"Обрывать все телефоны в США, — отмечает депутат, очерчивая первоочередной план действий, — звонить по телефону, говорить, договариваться, находить середину. Украинская группа должна лететь уже в США".

Зато категорически нельзя выходить в медиапространство с заявлениями о неуважении американского лидера.

Гончаренко также призвал украинское общество избавиться от иллюзий о всемогуществе результатов американских выборов и оценить реальный экономический вес государства на мировой арене.

"Даже, если сейчас Республиканцы проиграют выборы — это НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИТ В целом, — резюмирует Алексей Гончаренко, напоминая, что США являются суперпрезидентской республикой, где Трамп заблокирует любое неугодное решение из-за вето. – Мы не центр земли. У нас экономика меньше в 5 раз, чем в Польше. В два раза чем в Казахстане".

Политик подытожил, что устойчивость Украины против РФ — это подвиг, но он стал возможным только благодаря колоссальной финансовой, научной, материальной и разведывательной поддержке Запада.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что нардепка Марианна Безуглая отмечала, что до выборов в США Трамп будет принуждать Украину к капитуляции.