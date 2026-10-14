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Недилько Ксения
Народный депутат Украины Алексей Гончаренко выступил с резкой критикой в адрес представителей отечественных властей и лидеров мнений, публично атакующих президента США Дональда Трампа на американском телевидении. Парламентарий подчеркнул, что эмоциональные выпады против стратегического партнера в условиях тотальной технической и разведывательной зависимости Украины смертельно опасны.
Алексей Гончаренко
Политик использовал народную пословицу, чтобы описать абсурдность нынешних дипломатических споров между Киевом и Вашингтоном на фоне несоблюдения Кремлем каких-либо соглашений. По его мнению, предвыборный период в Штатах требует от Украины максимальной гибкости, а не агрессивной риторики.
Законодатель выделил два критических фактора, без которых украинская армия просто не сможет удерживать линию фронта и призвал трезво оценивать реальность.
Он подчеркнул, что в случае остановки поставок этих технологий расплачиваться придется тысячами жизней украинских военных.
Вместо публичного обвинения руководства США в слабости парламентарий требует перехода к активной кулуарной дипломатии.
Зато категорически нельзя выходить в медиапространство с заявлениями о неуважении американского лидера.
Гончаренко также призвал украинское общество избавиться от иллюзий о всемогуществе результатов американских выборов и оценить реальный экономический вес государства на мировой арене.
Политик подытожил, что устойчивость Украины против РФ — это подвиг, но он стал возможным только благодаря колоссальной финансовой, научной, материальной и разведывательной поддержке Запада.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что нардепка Марианна Безуглая отмечала, что до выборов в США Трамп будет принуждать Украину к капитуляции.