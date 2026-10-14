Безугла про 20 днів до виборів у США: «Ми в заручниках, Трамп змушуватиме нас до капітуляції»

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Недилько Ксения
Народна депутатка України Мар'яна Безугла виступила із різкою критикою на адресу чинного президента США Дональда Трампа, звинувативши його у намірах змусити Україну підписати мир на невигідних умовах заради внутрішньополітичних балів. На її думку, найближчі тижні стануть часом максимального випробування для нашої держави через бажання Вашингтона заморозити конфлікт.
Мар'яна Безугла. Фото з відкритих джерел
Парламентарка припустила навіть найгірші сценарії у сфері безпеки:
За словами депутатки, американський лідер ніколи не ставив собі за мету зупинити агресію Кремля чи суттєво послабити Москву, а навпаки — неодноразово діяв у її інтересах.
Нардепка наголосила, що нинішню американську адміністрацію не турбують довгострокові наслідки для українського народу, навіть якщо вони призведуть до нових трагедій.
Вона зауважила, що міжнародні інституції не здатні цьому завадити:
Приводом для посилення тиску на Київ Безугла вважає наближення проміжних виборів (midterms), які відбудуться за 20 днів. Під час цього голосування американці повністю переобиратимуть Палату представників, третину Сенату, а також очільників 36 штатів і місцеву владу. Депутатка вважає, що агресивна політика чинної команди США зрештою призведе її до політичного краху, а американське суспільство зможе зупинити скочування країни до тоталітаризму.
На її переконання, цей період супроводжуватиметься інформаційними атаками:
Попри складність ситуації та спроби залаштункових домовленостей за рахунок України, народна депутатка висловила впевненість у стійкості українського народу.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Володимир Зеленський жорстко відреагував на нічну атаку по енергетиці України, наголосивши, що Росія виявила всю свою неповагу до США і президента Трампа.