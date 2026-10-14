Безугла про 20 днів до виборів у США: «Ми в заручниках, Трамп змушуватиме нас до капітуляції»

Народна депутатка України Мар'яна Безугла виступила із різкою критикою на адресу чинного президента США Дональда Трампа, звинувативши його у намірах змусити Україну підписати мир на невигідних умовах заради внутрішньополітичних балів. На її думку, найближчі тижні стануть часом максимального випробування для нашої держави через бажання Вашингтона заморозити конфлікт.

Мар'яна Безугла. Фото з відкритих джерел

"Трамп перед виборами буде змушувати нас до капітуляції", — переконана Безугла.

Парламентарка припустила навіть найгірші сценарії у сфері безпеки:

"Не здивуюсь, якщо замість того, щоб надавати нам дані розвідки про російські удари, він почне надавати дані розвідки росіянам".

За словами депутатки, американський лідер ніколи не ставив собі за мету зупинити агресію Кремля чи суттєво послабити Москву, а навпаки — неодноразово діяв у її інтересах.

"Тож вихід, який він хибно вбачає, — спробувати натиснути на жертву так, щоб вона здалася", — зазначає Безугла, додаючи, що головна мета Білого дому полягає у створенні видимості перемир'я "хоча б на кілька днів, поки в США відбуватимуться вибори".

Нардепка наголосила, що нинішню американську адміністрацію не турбують довгострокові наслідки для українського народу, навіть якщо вони призведуть до нових трагедій.

"А далі хай хоч вся Україна перетвориться на Бучу 2022 року", — емоційно висловилася політикиня.

Вона зауважила, що міжнародні інституції не здатні цьому завадити:

"Все одно ж ООН не функціонує, а Міжнародний кримінальний суд теперішня американська влада сама хоче знищити".

Приводом для посилення тиску на Київ Безугла вважає наближення проміжних виборів (midterms), які відбудуться за 20 днів. Під час цього голосування американці повністю переобиратимуть Палату представників, третину Сенату, а також очільників 36 штатів і місцеву владу. Депутатка вважає, що агресивна політика чинної команди США зрештою призведе її до політичного краху, а американське суспільство зможе зупинити скочування країни до тоталітаризму.

"Але ці 20 днів ми в заручниках, нам буде максимально важко", — констатує Безугла, прогнозуючи посилення тиску з усіх боків.

На її переконання, цей період супроводжуватиметься інформаційними атаками:

"Зрадники всередині будуть говорити про мир і рожевих поні, а зрадники ззовні — розхитувати залишки світового порядку".

Попри складність ситуації та спроби залаштункових домовленостей за рахунок України, народна депутатка висловила впевненість у стійкості українського народу.

"Ми переживемо і витримаємо цю змову, — резюмувала Безугла. — Вони ні. Тримаймося".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Володимир Зеленський жорстко відреагував на нічну атаку по енергетиці України, наголосивши, що Росія виявила всю свою неповагу до США і президента Трампа.