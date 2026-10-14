Безуглая о 20 днях до выборов в США: «Мы в заложниках, Трамп будет принуждать нас к капитуляции»

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Недилько Ксения
Народный депутат Украины Марьяна Безуглая выступила с резкой критикой в адрес действующего президента США Дональда Трампа, обвинив его в намерениях заставить Украину подписать мир на невыгодных условиях ради внутриполитических баллов. По ее мнению, ближайшие недели станут временем максимального испытания для нашего государства из-за желания Вашингтона заморозить конфликт.
Марьяна Безуглая. Фото из открытых источников
Нардепка допустила даже самые плохие сценарии в сфере безопасности:
По словам депутата, американский лидер никогда не ставил своей целью остановить агрессию Кремля или существенно ослабить Москву, а наоборот — неоднократно действовал в ее интересах.
Нардепка подчеркнула, что нынешнюю американскую администрацию не беспокоят долгосрочные последствия для украинского народа, даже если они приведут к новым трагедиям.
Она отметила, что международные институты не способны этому помешать:
Поводом для усиления давления на Киев Безуглая считает приближение промежуточных выборов (midterms), которые пройдут через 20 дней. Во время этого голосования американцы будут полностью переизбирать Палату представителей, треть Сената, а также глав 36 штатов и местные власти. Депутат считает, что агрессивная политика действующей команды США в конечном итоге приведет ее к политическому краху, а американское общество сможет остановить скатывание страны к тоталитаризму.
По ее убеждению, этот период будет сопровождаться информационными атаками:
Несмотря на сложность ситуации и попытки закулисных договоренностей за счет Украины, народный депутат выразила уверенность в устойчивости украинского народа.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что Владимир Зеленский жестко отреагировал на ночную атаку по энергетике Украины, подчеркнув, что Россия проявила все свое неуважение к США и президенту Трампа.