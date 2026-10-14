Безуглая о 20 днях до выборов в США: «Мы в заложниках, Трамп будет принуждать нас к капитуляции»

Народный депутат Украины Марьяна Безуглая выступила с резкой критикой в адрес действующего президента США Дональда Трампа, обвинив его в намерениях заставить Украину подписать мир на невыгодных условиях ради внутриполитических баллов. По ее мнению, ближайшие недели станут временем максимального испытания для нашего государства из-за желания Вашингтона заморозить конфликт.

Марьяна Безуглая. Фото из открытых источников

"Трамп перед выборами будет принуждать нас к капитуляции", — убеждена Безуглая.

Нардепка допустила даже самые плохие сценарии в сфере безопасности:

"Не удивлюсь, если вместо того, чтобы давать нам данные разведки о российских ударах, он начнет предоставлять данные разведки россиянам".

По словам депутата, американский лидер никогда не ставил своей целью остановить агрессию Кремля или существенно ослабить Москву, а наоборот — неоднократно действовал в ее интересах.

"Поэтому выход, который он ошибочно усматривает, — попытаться надавить на жертву так, чтобы она сдалась", — отмечает Безуглая, добавляя, что главная цель Белого дома состоит в создании видимости перемирия "хотя бы на несколько дней, пока в США будут проходить выборы".

Нардепка подчеркнула, что нынешнюю американскую администрацию не беспокоят долгосрочные последствия для украинского народа, даже если они приведут к новым трагедиям.

"А дальше пусть хоть вся Украина превратится в Бучу в 2022 году", — эмоционально выразилась политик.

Она отметила, что международные институты не способны этому помешать:

"Все равно ООН не функционирует, а Международный уголовный суд нынешние американские власти сами хотят уничтожить".

Поводом для усиления давления на Киев Безуглая считает приближение промежуточных выборов (midterms), которые пройдут через 20 дней. Во время этого голосования американцы будут полностью переизбирать Палату представителей, треть Сената, а также глав 36 штатов и местные власти. Депутат считает, что агрессивная политика действующей команды США в конечном итоге приведет ее к политическому краху, а американское общество сможет остановить скатывание страны к тоталитаризму.

"Но эти 20 дней мы в заложниках, нам будет максимально тяжело", — констатирует Безуглая, прогнозируя усиление давления со всех сторон.

По ее убеждению, этот период будет сопровождаться информационными атаками:

"Предатели внутри будут говорить о мире и розовых пони, а предатели извне – расшатывать остатки мирового порядка".

Несмотря на сложность ситуации и попытки закулисных договоренностей за счет Украины, народный депутат выразила уверенность в устойчивости украинского народа.

"Мы переживем и выдержим этот заговор, – резюмировала Безуглая. – Они нет. Держимся".

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Владимир Зеленский жестко отреагировал на ночную атаку по энергетике Украины, подчеркнув, что Россия проявила все свое неуважение к США и президенту Трампа.