Нападения на журналистов – место Украины в рейтинге CPJ

В течение 10 лет нападения на журналистов в разных странах мира регистрируются в специальном списке. О тенденциях, которые этот список демонстрирует, говорится в статье агентства "УкрInform".

Комитет защиты журналистов (Committee to Protect Journalists – CPJ) - фото Facebook

Комитет защиты журналистов (КЗЖ или Committee to Protect Journalists – CPJ) утверждает, что за 81% убийств журналистов никто не наказан. Это показывают данные "Глобального индекса безнаказанности", опубликованном на сайте комитета CPJ. Общий список КЗЖ содержит все возможные случаи смертей работников прессы: и умышленные убийства преступниками, и случайная гибель на поле боя, и плен и т.д. Украина в этом списке находится на 23 месте, Россия – на восьмом, Беларусь – на 57. Всего в списке 140 стран, больше всего жертв – в Ираке (190).

Индекс безнаказанности рассчитывается по определенной методологии. Для этого определяется, каково количество нераскрытых умышленных убийств в процентах к общему количеству населения страны. Информация собиралась в течение 10 лет – с 1992 по 2021 г. В это время проходила война в Сирии, выступления против правительства в арабских странах, нападения экстремистов и преступных синдикатов. Погибли 278 журналистов. 226 человек (81%) – жертвы, по делам которых не было наказано ни одного человека. Когда КЗЖ выделил десятилетие с 1 сентября 2010 г. по 31 августа 2020 г., процент безнаказанности оказался еще больше – 83%.

Наибольшее количество убийств было совершено в странах Африки (Сомали, Южный Судан), Азии (Сирия, Ирак, Афганистан, Филиппины, Пакистан), а также России и Бразилии.





Год, когда в мире погибло больше журналистов (76 человек) – 2009 г. Тогда на Филиппинах были убиты 33 человека, в России – трое (Наталья Эстемирова и Анастасия Бабурова, журналисты "Новой газеты", Малик Ахмедилов – дагестанский журналист), в Украине в том году не погиб никто.

Список Украины за десятилетие мониторинга КЗЖ (с учетом российский журналистов, освещавших войну на востоке Украины):

1) Владимир Иванов (1995);

2) Игорь Грушецкий (1996);

3) Борис Деревянко (1997);

4) Георгий Гонгадзе (2000);

5) Игорь Александров (2001);

6) Анатолий Клян (2014);

7) Андреа Рокелли (2014);

8) Андрей Стенин (2014);

9) Игорь Корнелюк (2014);

10) Вячеслав Веремий (2014);

11) Сергей Николаев (2015);

12) Павел Шеремета (2016);

13) Вадим Комаров (2019).

Всего в течение 10 лет мониторинга по разным причинам погибли 1418 журналистов.

В течение 2020 г. во всем мире было намеренно и безнаказанно убито 22 работника прессы, что вдвое меньше, чем в 2019 г. В 2021 г., утверждает КХЖ, количество жертв равно предыдущему. Но 2021 еще не закончился: все может изменить война в Афганистане и других странах.

Мнение эксперта относительно давления Офиса Президента Зеленского на украинских журналистов издание "Комментарии" публиковало соответствующий материал ранее.

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