Нанес ущерб на 24 млн грн: чиновнику Минюста сообщили о подозрении

Руководителю госпредприятия системы Государственной уголовно-исполнительной службы Министерства юстиции Украины сообщили о подозрении в нанесении ущерба государству на 24 миллиона гривен. Об этом сообщает пресс-служба МВД во вторник, 30 марта.

Полиция - фото из открытых источников

Отмечается, что чиновник заключил заведомо невыгодные для предприятия договоры с субъектом хозяйственной деятельности, который занимается выращивание сельскохозяйственных культур.

Условия соглашения, которые противоречили интересам государственного предприятия и были экономически необоснованными, чиновник с руководством центрального органа управления не согласовал.



Досудебное расследование продолжается. Подозреваемому в служебной халатности (ч. 2 ст. 367 УК) грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, что ранее глава партии "Голос" Кира Рудык сообщила, что в нынешней Верховной Раде при голосовании за отдельные законы суммы взяток доходят до 60 тысяч долларов. Правда, она сама не знает, кто брал деньги, а кто — нет. Но, по ее словам, это легко вычислить, если посмотреть, кто принимал участие в голосовании, а кто в это время отсутствовал.

Как ранее сообщали "Комментарии", в Украине активизировался новый вид мошенничества: аферисты блокируют и выпускают заново сим-карты граждан, чтобы обманом заполучить средства с банковских карт. Представитель банка утверждает, что данный вид мошенничества связан с абонентами, которые используют сим-карты, не привязанные к паспорту гражданина.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!