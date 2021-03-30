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Нанес ущерб на 24 млн грн: чиновнику Минюста сообщили о подозрении

Чиновник нанес ущерб государству на 24 млн грн

сегодня, 13:30
Автор:

Лиза Снисар

Руководителю госпредприятия системы Государственной уголовно-исполнительной службы Министерства юстиции Украины сообщили о подозрении в нанесении ущерба государству на 24 миллиона гривен. Об этом сообщает пресс-служба МВД во вторник, 30 марта.

Нанес ущерб на 24 млн грн: чиновнику Минюста сообщили о подозрении

Полиция - фото из открытых источников

Отмечается, что чиновник заключил заведомо невыгодные для предприятия договоры с субъектом хозяйственной деятельности, который занимается выращивание сельскохозяйственных культур. 

Условия соглашения, которые противоречили интересам государственного предприятия и были экономически необоснованными, чиновник с руководством центрального органа управления не согласовал.

Досудебное расследование продолжается. Подозреваемому в служебной халатности (ч. 2 ст. 367 УК) грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, что ранее глава партии "Голос" Кира Рудык сообщила, что в нынешней Верховной Раде при голосовании за отдельные законы суммы взяток доходят до 60 тысяч долларовПравда, она сама не знает, кто брал деньги, а кто — нет. Но, по ее словам, это легко вычислить, если посмотреть, кто принимал участие в голосовании, а кто в это время отсутствовал. 

Как ранее сообщали "Комментарии", в Украине активизировался новый вид мошенничества: аферисты блокируют и выпускают заново сим-карты граждан, чтобы обманом заполучить средства с банковских карт. Представитель банка утверждает, что данный вид мошенничества связан с абонентами, которые используют сим-карты, не привязанные к паспорту гражданина. 


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Источник: https://mvs.gov.ua/uk/press-center/news/slidci-nacpoliciyi-ogolosili-pidozru-posadovcyu-yakii-zavdav-derzavnomu-pidprijemstvu-24-milioni-griven-zbitkiv
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