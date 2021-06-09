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Намного дороже, чем в Европе: цены на черешню в Украине бьют рекорды

Сладкие ягоды от чрезмерных дождей трескаются и портятся, поэтому ценники на них вниз не ползут

9 июня 2021, 17:55
Автор:

Лиля Воробьева

Похоже, что сладкой и ранней черешней украинцы в этом году не полакомятся вволю. Цены на нее "кусаются". Более того, стоят ягоды у нас дороже, чем даже в Европе. О ценовых скачках на черешню и причинах ее стремительного подорожания сообщает ТСН.

Намного дороже, чем в Европе: цены на черешню в Украине бьют рекорды

Цены на черешни в Украине. Фото из открытых источников

Сладкие летние ягоды сейчас стоят на рынке от 120 до 200 гривен. Покупатели возмущены новыми ценниками и говорят, что в прошлом году эти ягоды были гораздо дешевле.

Селяне озвучивают свою версию стремительного подорожания черешни. Они сами не в восторге от высоких цен. Более того, фермеры, которые выращивают ранние черешни, терпят убытки. Все потому, что дожди, которые идут в стране, приносят новые проблемы садоводам. Урожай ягод трескается, а через несколько часов начинает портится от чрезмерной влаги. Выбрать качественную ягоду, чтобы угодить покупателям, непросто, поэтому и цены на черешню высокие.

Мелитопольщина славится своими черешнями. Здесь они особенные — вкусные и сладкие. В этом году директор Мелитопольской опытной станции садоводства им. М. Сидоренко Владимир Сенин от отчаяния лишь разводит руками.

Известный в Украине садовод жалуется на дождливую погоду, которая губит весь урожай, ведь черешня находится на пределе. Деревьям ничего, а вот деликатные плоды от избыточной влаги, которую не переносят, быстро портятся.

"Среднепоздние и поздние сорта — картина лучше, но если дожди продолжатся, от избытка влаги плоды будут трескаться. Сам потенциальный урожай в городе еще три недели назад был неплохой, а теперь, по факту, может быть хуже, чем в прошлом году", — сетует Владимир Сенин.
Фермеры прогнозируют в этом году дефицит слив и абрикосов. При условии, если дожди продолжаться. Ведь косточковые тоже не любят излишней влаги. Сочные, деликатные плоды портятся, поэтому и предложить покупателю будет нечего. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Украине растут цены на продукты.


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Источник: https://tsn.ua/ru/groshi/sezon-chereshni-stoimost-yagod-v-ukraine-bet-rekordy-1801207.html
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