В Украине растут цены на продукты: что будет дорожать дальше

Так называемые "сырьевые товары" (зерновые, подсолнечное масло, сахар, яйца и фрукты) уже добавили к своей стоимости 10%. Об этом ведущие проинформировали соотечественников в эфире программы "Завтрак с 1+1".

Продукты питания. Фото из открытых источников

Почему так растут цены на наиболее употребляемые среди украинцев продукты питания и каких сюрпризов на сырьевом рынке ждать дальше? Запасать сыпучие продукты, сахар и подсолнечное масло или наоборот — не поддаваться панике и надеяться, что власть отреагирует на ситуацию? Об этом пойдет речь далее.

Министерство агрополитики информирует о том, что цены на свежие овощи — лук, капусту и картофель уже снизились на треть. Фермерская продукция пользуется спросом на рынке. Но овощи прошлогоднего запаса — морковь и красная свекла подорожали на треть. Нужно ждать, пока вырастут нынешние составляющие борщевого набора, тогда и цены поползут вниз.

Аграрии отмечают, что оснований для тревог у покупателей быть не должно, и прогнозируют в этом году хороший урожай. Это поможет остановить рост цен. Они уверяют, что возросшие ценники на главные составляющие продуктовой корзины — временные.

Чиновники от власти отмечают, что учли ситуацию на внешних рынках и рост спроса на сырьевую продукцию в Украине, которой отныне аграрии будут выращивать больше.

Вместе с тем, аналитики продолжают говорить о том, что импортные продукты будут расти в цене. Такая пока мировая тенденция: продукты питания добавляют к своей стоимости. Но сезонные продукты в Украине подешевеют и будут доступны нашим соотечественникам.

Напомним, что ранее издание "Комментарии" писало о том, что в Украине изменятся цены на сахар: эксперты рассказали чего ожидать. По словам специалистов, сахар в ближайшее время дорожать не будет.

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