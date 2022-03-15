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"Нам нужны самолеты и ракеты": зять экс-президента Кучмы обратился к Западу

В колонке под названием "Украине нужно больше чем сострадание Запада, чтобы победить Россию" олигарх отмечает, что риски бездействия для Запада еще больше, чем риски поставки самолетов и оружия Украине

сегодня, 08:52
Автор:

Кравцев Сергей
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Известный украинский бизнесмен, зять экс-президента Леонида Кучмы Виктор Пинчук обратился к западным государствам с просьбой помочь Украине с поставками самолетов и оружия для защиты от российской агрессии. Как передает издание "Комментарии", об этом Виктор Пинчук написал в своей колонке для "The Wall Street Journal".

"Нам нужны самолеты и ракеты": зять экс-президента Кучмы обратился к Западу

Виктор Пинчук. Фото: GETTY IMAGES

Бизнесмен подчеркнул, своим бездействием Запад рискует намного больше, чем тем, что примет решение и предоставит Украине самолеты и больше оборонительного оружия для защиты своей территории и остановки российской агрессии.

Виктор Пинчук признался, что его приятно удивило то сострадание, которое он встретил во многих странах, люди проявляли солидарность с украинским народом, публично поддерживали его. Украина очень ценит сострадание, но это пока никак не останавливает агрессора, и страна продолжает разрушаться.

Пинчук отметил, что сине-желтые флаги, продукты питания, деньги – это очень много, но недостаточно. Если Запада действительно хочет спасти Украину и помочь ей отбить российское вторжение, то Киеву нужно поставить самолеты, зенитные и противотанковые ракеты, вооруженные беспилотники и другое военное оружие.

По словам бизнесмена, сейчас пришло время, когда нужно не оценивать риски, не продолжать покупать у России нефть и уголь, а просто принять волевое решение и передать Украине необходимое вооружение. 

Также Виктор Пинчук предложил западным лидерам подумать, что будет если они и дальше будут бездействовать и позволят России разорвать международную систему, уничтожить суверенную нацию, совершить массовые убийства?

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Источник: https://www.wsj.com/amp/articles/ukraine-needs-beat-putin-kyiv-russia-weapons-antitank-missiles-plane-jet-drones-refugees-civilian-deaths-bombing-shelling-war-nato-11647275205?fbclid=IwAR3Yc1wfsZmX2G5qgHOW_E7D-RbqpUoaQNpA_h-v7_DraslgvMFo30nJGz4
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