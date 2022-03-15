"Нам нужны самолеты и ракеты": зять экс-президента Кучмы обратился к Западу

Известный украинский бизнесмен, зять экс-президента Леонида Кучмы Виктор Пинчук обратился к западным государствам с просьбой помочь Украине с поставками самолетов и оружия для защиты от российской агрессии. Как передает издание "Комментарии", об этом Виктор Пинчук написал в своей колонке для "The Wall Street Journal".

Виктор Пинчук. Фото: GETTY IMAGES

Бизнесмен подчеркнул, своим бездействием Запад рискует намного больше, чем тем, что примет решение и предоставит Украине самолеты и больше оборонительного оружия для защиты своей территории и остановки российской агрессии.

Виктор Пинчук признался, что его приятно удивило то сострадание, которое он встретил во многих странах, люди проявляли солидарность с украинским народом, публично поддерживали его. Украина очень ценит сострадание, но это пока никак не останавливает агрессора, и страна продолжает разрушаться.

Пинчук отметил, что сине-желтые флаги, продукты питания, деньги – это очень много, но недостаточно. Если Запада действительно хочет спасти Украину и помочь ей отбить российское вторжение, то Киеву нужно поставить самолеты, зенитные и противотанковые ракеты, вооруженные беспилотники и другое военное оружие.

По словам бизнесмена, сейчас пришло время, когда нужно не оценивать риски, не продолжать покупать у России нефть и уголь, а просто принять волевое решение и передать Украине необходимое вооружение.

Также Виктор Пинчук предложил западным лидерам подумать, что будет если они и дальше будут бездействовать и позволят России разорвать международную систему, уничтожить суверенную нацию, совершить массовые убийства?

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