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Генштаб ВСУ: у врага еще минус четыре вертолета и минус один самолет

Нравственно-психологическое состояние противника остается на низком уровне, что приводит к отказам военнослужащими ВС РФ выполнять приказы командования

сегодня, 08:05 comments2433
Автор:

Кравцев Сергей
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Начался 20-й день героического сопротивления украинского народа российской армии. Несмотря на всю ударную мощь российской армии ВСУ продолжают давать отпор агрессору, который теряет не только живую силу, но и дорогостоящую военную технику. Так, за 14 марта благодаря прицельному огню украинских защитников было сбито четыре вертолета и один самолет врага. Также украинский истребитель сбил одну вражескую крылатую ракету. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщает Генштаб ВСУ в Телеграмм.

Генштаб ВСУ: у врага еще минус четыре вертолета и минус один самолет

ВСУ. Фото из открытых источников

В ведомстве отмечают, что в целом характер оборонных действий существенно не изменился. ВСУ продолжают наносит прицельные удары по тыловой инфраструктуре врага и группировкам войск, которые не перестают наступать.

В Генштабе отмечают, 14 марта российские войска продолжали использовать ту же тактику, что и предыдущие несколько дней, то есть не пытались прорваться вперед, а делали все, чтобы закрепиться на ранее оккупированных территориях. Враг продолжает наносить авиаудары по объектах инфраструктуры, а также использует медучреждения на захваченных территориях для предоставления медпомощи раненным оккупантам. Кроме того, враг пытается оборудовать свои огневые позиции в жилых кварталах захваченных городов и сел.

Приоритет номер один для врага по-прежнему город Мариуполь, но установить полный контроль на населенным пунктом у вражеских сил пока не получается. ВСУ держат оборону.

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